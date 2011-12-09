ترس آمریکا از اجرای طرح آزادسازی پهپاد/ "عملیات طبسی" که اجرا نشد

روز یکشنبه (۴ دسامبر/۱۳ آذر) رسانه های ایران از "سرنگونی" و دراختیار گرفتن یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی خبر دادند که حریم هوایی شرق ایران را نقض کرده بود. این هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین هدف حمله "واحدهای جنگ الکترونیکی و پدافند هوایی" جمهوری اسلامی قرار گرفت و با کمترین آسیب بدست ایران افتاد.

پهپاد (پرنده هدایت پذیر از دور) که بدست ایران افتاده از نوع "RQ 170 سنتینل" است که نوعی هواپیمای بدون سرنشین شناسایی است که خبر ساخت آن در سال ۲۰۰۹ به رسانه های فعال در حوزه امور نظامی درز کرد و در سال ۲۰۱۰ نیروی هوایی آمریکا وجود این نوع هواپیما را تایید کرد.

ارتش و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا معمولا از هواپیماهای بدون خلبان برای نظارت بر فعالیت های نظامی در منطقه استفاده می‌ کنند. علاوه بر آن، از این نوع هواپیماها برای حمله‌ های موشکی در یمن، افغانستان و پاکستان نیز استفاده می‌ شود.

افشای این خبر بازتاب گسترده ای را در رسانه های جهان داشت، بطوریکه واکنش مقامات ایرانی و آمریکایی در این باره در چند روز گذشته به تیتر اول رسانه های غربی تبدیل شد و این رسانه ها در گزارشهای خود به ضربه سنگین ایران به پنتاگون اشاره کردند.

وال استریت ژورنال نیز روز گذشته در مطلبی فاش کرد: دولت آمریکا در پی انجام یک عملیات مخفی در ایران برای بازگرداندن یا از بین بردن هواپیمای جاسوسی سرنگون شده در این کشور بود اما خطرات ناشی از درگیری بیشتر با ایران باعث شد تا از این اقدام منصرف شود.

این روزنامه آمریکایی با اشاره به تلاش آمریکا برای بازگرداندن هواپیمای جاسوسی RQ 170 نوشت: مقامات آمریکایی حتی در پی اعزام تیمی از کماندوهای آمریکایی مستقر در افغانستان به ایران بودند تا لاشه این هواپیما را کشف کنند.

این روزنامه آمریکایی در ادامه گزینه های مطرح شده دیگر برای رهاسازی هواپیمای سرنگون شده را بر می شمرد و می نویسد: پس از مطرح شدن گزینه استفاده از عوامل وابسته در داخل ایران، گزینه انفجار تکه های باقیمانده هواپیما و پس از آن گزینه از بین بردن لاشه هواپیما در حمله ای هوایی مطرح شد اما مقامات آمریکایی بسیار نگران عواقب اجرای این طرح ها بودند.

مقامات آمریکایی ضمن ابراز نگرانی درباره افتادن این هواپیما به دست ایرانی ها اعلام کردند: امیدواریم که هواپیمای بدون سرنشین در نطقه ای دور از ایران سقوط کرده باشد و بقایای آن را نتوان کشف کرد.

یک مقام آمریکایی دیگر که خواست نامش فاش نشود، گفت: نگرانی بزرگ آمریکا این است که ایرانی ها این هواپیما را در اختیار کارشناسان چینی، روسی یا کارشناسان دیگر کشورها قرار دهند.

در همین حال یک مقام آگاه در سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که ایران درصدد نمایش این هواپیما در ملاء عام است.

مقامات آمریکایی از این رویداد به عنوان حادثه ای بزرگ یاد کرده و اعلام کردند: نگرانیم که دولت جمهوری اسلامی ایران، آمریکا را به تجاوز به کشور خود متهم کرده و اگر گزینه حمله هوایی را انتخاب کنیم مقامات ایرانی واکنش شدیدی را نشان می دهند.

با وجود افشاگری این روزنامه آمریکایی، "جرج لیتل" دبیر مطبوعاتی وزارت دفاع ایالات متحده از ارائه توضیحات در خصوص گزینه های مطرح برای بازگرداندن این هواپیما، نحوه سقوط و ماموریت آن امتناع ورزید.

روزنامه واشنگتن پست نیز با انتشار این خبر در گزارشی نوشت: استفاده سیا از هواپیمای جاسوسی بر فراز ایران نشان دهنده نگرانی فزاینده دولت باراک اوباما درباره برنامه هسته ای ایران و در راستای تلاشها برای تحت فشار قرار دادن این کشور است.

این روزنامه آمریکایی در ادامه به استراتژی جدید دولت آمریکا در قبال ایران پرداخت و نوشت: فروش تسلیحات به همسایگان ایران، استفاده از هواپیمای جاسوسی بر فراز خاک این کشور و تلاشهای مخفیانه برای توقف برنامه هسته ای ایران از استراتژی های جدید دولت اوباما در قبال ایران به شمار می رود.

پس از مطرح شدن گزینه استفاده از جاسوسان در داخل ایران، گزینه انفجار هواپیما و پس از آن گزینه از بین بردن هواپیما در حمله هوایی مطرح شد، اما نگرانی درباره عواقب اجرای این طرحها باعث شد تا واشنگتن از انجام آنها منصرف شود .

روزنامه نیویورک تایمز نیز در گزارشی نوشت: سقوط هواپیمای بدون سرنشین در ایران بازتاب تلاشهای مخفیانه آمریکا برای جاسوسی در خاک این کشور است.

افشاگری روزنامه وال استریت ژورنال بار دیگر توان بالای ایران را در جنگ الکترونیکی و آسیب پذیری جنگنده های آمریکایی در برابر پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران به اثبات رساند و عملیات ناکام طبس برای آزادسازی جاسوسان آمریکایی پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام را در ذهن تداعی کرد.

عملیات پنجه عقاب یا عملیات طبس عملیاتی نظامی توسط نیروی دلتا برای آزادسازی آمریکایی‌های گروگان‌ گرفته‌ شده توسط دانشجویان پیرو خط امام در تهران بود.

در 5 اردیبهشت 1359 برابر با 24 آوریل 1980 هواپیماها و بالگردهای آمریکایی برای آزادی ۵۳ گروگان در تهران وارد فضای ایران شدند.

در پی ناکامی دولت ایالات متحده آمریکا در اعمال فشار سیاسی و اقتصادی برای آزادی گروگان‌های آمریکایی در تهران که در ماجرای تصرف سفارت آمریکا بازداشت شده بودند، جیمی کارتر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انجام عملیات آزادسازی را صادر کرد.

اما وقوع طوفان شن در آن شب موجب برخورد هواپیماهای سی۱۳۰ و بالگرد‌های سیکورسکی شد و ۸ تن از نظامیان آمریکایی در این حادثه کشته شدند و عملیات کاملا شکست خورد.