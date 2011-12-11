علامه نورسی مروج اندیشه "اتحاد محمدی" بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید هادی خسروشاهی رئیس مرکز بررسی های اسلامی طی سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه همایش بین المللی بررسی اندیشه های علامه بدیع الزمان سعید نورسی با اشاره به تاریخچه زندگانی این اندیشمند ترکیه ای اظهار داشت: خاندان وی از اشراف یا سادات محسوب می شدند ولی برای پرهیز از تفاخر علاقه ای به افشای آن نداشت.

وی یکی از مزیت های تربیتی ملا سعید نورسی را دعوت به اتحاد انسجام پیروان مذاهب اسلامی در جامعه مسلمین دانست وگفت: در همین راستا در صفحه 38 کتاب"سیره ذاتیه" چاپ قاهره، خود را پیرو "جمال‌الدین حسینی و شیخ محمد عبده" می نامد و خواستار وحدت مسلمانان تحت عنوان اتحاد محمدی شده است.

حجت الاسلام هادی خسروشاهی اظهار داشت: ملا سعید در کتاب اللمعات چاپ استانبول، مسلمانان را به تقریب در مذاهب اسلامی دعوت می کند و می گوید "ای اهل سنت و اهل تشیع از اختلافات و نزاع دور شوید که از آن دشمنان سود می برند." ملا سعید نورسی در رسائل نور خود به آسیب شناسی جامعه اسلامی هم می پردازد و حاکمیت دروغ ، کینه ورزی، جهل به روابط معنوی و انحصار طلبی را از علل و عوامل اصلی انحطاط جامعه مسلمین می داند.

همایش بین المللی بررسی اندیشه های علامه بدیع الزمان سعید نورسی امروز 20 آذر در سالن اجتماعات شهید ماموستا شیخ الاسلام دانشگاه مذاهب اسلامی با مشارکت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب و با حضور حجت الاسلام قرائتی، استاد هادی خسروشاهی و یویت یاردون سفیر ترکیه در ایران، آیت الله تسخیری دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی، دکتر محمد باقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دکتر حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و علما و اندیشمندان ترکیه ای برگزار شد.