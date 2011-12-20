نیازمند نگاه تمدنی به وحدت حوزه و دانشگاه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا اعرافی، در جلسه هم اندیشی وحدت حوزه و دانشگاه که در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار شد، با بیان اینکه گام هایی در حوزه اسلامی سازی علوم انسانی برداشته شده تصریح کرد: با وجود فعالیت‌های صورت گرفته زمان آن رسیده است که بسیج اساتید و دانشگاه‌ها و حوزه وارد فاز جدیدی در این موضوع شوند.



وی با بیان اینکه فاز جدید این است که نگاه تمدنی به بحث وحدت حوزه و دانشگاه داشته باشیم گفت: نوعی نگرش به وحدت در حد تعارفات و احترام و تعاملات است که لازم است اما با توجه به بلوغ فکری حوزه و دانشگاه باید به سمت لایه تمدنی برویم.



عضو شواری عالی انقلاب فرهنگی ذات انقلاب را تمدن ساز دانست و بیان داشت: ذات تفکر اسلام این است که پیامی جهانی برای بشر دارد به همین دلیل هم تمدن اسلامی توانست همه دنیا را در صدر اسلام تحت تاثیر قرار دهد.



وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی آغاز جدیدی برای احیای نگاه تمدنی اسلام در دوره جدید است و باید اندیشمندانی متعهد شبانه روز در این عرصه فعالیت کنند.



حجت الاسلام اعرافی انقلاب اسلامی را در امتداد بعثت پیامبر(ص) دانست و تصریح کرد: نگاه تمدنی انقلاب در ذات اوست و خواه ناخواه این نگاه سبب شده تا رقیبان زیادی در دنیا داشته باشد که اگر بخواهیم بر اهداف آن بایستیم باید بتوانیم رقابت کنیم.



وی با بیان اینکه انقلاب در میدان مواجهه سیاسی برای زمین زدن حریفان دشمنان زیادی دارد و در سایر عرصه‌ها هم همینطور تأکید کرد: میدان مهم دیگر رقابت میدان علمی و دانشی و معرفتی است.



نقشه راه ترسیم شود



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید براینکه حوزه و دانشگاه باید خودش را با تدابیر مناسب برای همه این میدانها آماده کند تصریح کرد: برای آماده سازی دانشگاه ها و حوزه در این عرصه ها باید نقشه راه ترسیم شود.



وی با بیان اینکه انقلاب در کل جهان در رقابتی فکری، دینی و معرفتی با رقیبان است گفت: اولین میدان مبارزه با ادیان غیر توحیدی مانند بودیسم و ... است، ضمن اینکه ما با عمق تمدن مادیگرای غرب مواجه هستیم.



حجت الاسلام اعرافی با بیان اینکه ثلث جمعیت جهان خارج از دایره ادیان توحیدی هستند اظهار داشت: این موضوع رسالت ما را بسیار سنگین می کند زیرا پیام نجات بخش اسلام باید به همه مردم دنیا برسد و اگر پیام اسلام برسد تحول ایجاد خواهد کرد.



تأخیر در تولید نظام‌های فکری اسلامی باید جبران شود



وی رقابت با مسیحیت با همه گرایش های آن را عرصه دیگر رقابتی دانست و تصریح کرد: ما همچنین در درون اسلام با اندیشه های افراطی مانند وهابیت مواجه هستیم.



رئیس جامعه المصطفی با بیان اینکه بحث وحدت حوزه و دانشگاه باید در نقشه جدید تمدنی تبیین شود گفت: ما در تولید نظام‌های فکری اسلامی تاخیر زیادی داشته‌ایم و باید جبران کنیم.



وی با اشاره به ایجاد سبک‌های زندگی غربی در غرب به دنبال ترویج اندیشه غربی گفت: ما در سبک‌های زندگی بسیار عقب هستیم و نتوانسته ایم مبتنی بر فهنگ خود سبک ایجاد کنیم.



اعرافی تاکید کرد: اینکه گفته شود ما نمی توانیم در سبک و علوم انسانی و ... بومی سازی و اسلامی سازی کنیم حرف مفتی است.



وی تأکید کرد: من معتقدم که در همه این قلمروها بدون داشتن ادعای گزاف می توانیم تحول مثبت در راستای اسلامی آن ایجاد کنیم.

