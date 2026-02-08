افتتاح چندین پروژه عمرانی در شهر مرزی اسفندکِ سراوان

سراوان - همزمان با ایام الله دهه فجر چندین طرح عمرانی در شهر مرزی اسفندک به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه و همزمان با ایام‌الله دهه مبارک فجر، جمعی از مسئولان محلی و استانی با حضور در شهر مرزی اسفندک از توابع شهرستان سراوان، چندین پروژه عمرانی این شهر را افتتاح و به بهره‌برداری رساندند.

این پروژه‌ها که با هدف ارتقای زیرساخت‌های شهری، بهبود معابر و زیباسازی سیمای شهری اجرا شده‌اند، با اعتبارات قابل توجه و از محل منابع عمرانی شهرداری اسفندک به مرحله بهره‌برداری رسیدند.

از جمله مهم‌ترین پروژه‌های افتتاح‌شده می‌توان به پروژه جدول‌گذاری بلوار ورودی شهر، خیابان انقلاب و خیابان شهید شوشتری به طول ۳ هزار و ۲۷۰ متر اشاره کرد که با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد و ۵۰۲ میلیون ریال اجرا شده است.

همچنین پروژه زیرسازی معابر مذکور در مساحتی بالغ بر ۲۶۴ هزار و ۲۸۰ متر مربع و با اعتباری معادل ۳۵ میلیارد و ۶۷۳ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به بهره‌برداری رسید.

در ادامه، پروژه پخش آسفالت بلوار ورودی شهر، خیابان انقلاب و خیابان شهید شوشتری در مساحت ۲۶ هزار و ۴۲۵ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۷۴ میلیارد و ۶۹۷ میلیون ریال افتتاح شد.

در بخش زیباسازی شهری نیز، المان رحل و قرآن با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد ریال و المان شهید جمهور با اعتباری معادل ۸ میلیارد ریال افتتاح و رونمایی شد که نقش مهمی در هویت‌بخشی فرهنگی و مذهبی شهر اسفندک خواهد داشت.

صالحی فرماندار شهرستان سراوان در این مراسم، اجرای این پروژه‌ها را گامی مؤثر در مسیر توسعه متوازن مناطق مرزی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تحقق اهداف انقلاب اسلامی در حوزه عمران و آبادانی عنوان کردند.