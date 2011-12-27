فراخوان نخستین جایزه ادبی "هگمتانه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان همدان اظهار داشت: نخستین جایزه ادبی "هگمتانه"، شکل باشکوه جشن‌های فصلی است که سالی یکبار از سوی حوزه هنری استان همدان در گستره استانی برپا می‌شود .

تیمور آقامحمدی افزود: جایزه ادبی "هگمتانه" در پی شناخت، تشویق و معرفی استعدادهای ادبی جوان، تلاش در راستای آفرینش آثار فاخر در زمینه‌های انقلاب، دفاع‌مقدس و بیداری اسلامی، ایجاد رقابت بین اعضای کانون‌های ادبی، ارج ‌نهادن به تلاش‌های یکساله آنها و تحقق جشن‌های فصلی حوزه هنری است .

سرپرست دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان همدان "جایزه ادبی هگمتانه" را مخصوص استان همدان و سن شرکت‌کنندگان را 14 تا 30 سال اعلام کرد .

وی گفت: دبیرخانه جشنواره، آثار شاعران و نویسندگان استان همدان را در دو بخش شعر شامل غزل، سپید، ترانه و کودک و نوجوان و بخش داستان شامل داستان‌ کوتاه، داستانک و کودک و نوجوان پذیرش می کند و آثار دریافتی به تفکیک در هفت بخش ذکرشده داوری می‌شود .

آقامحمدی موضوعات جشنواره را انقلاب اسلامی، دفاع‌مقدس، بیداری اسلامی،‌ خانواده و سایر موضوعات عنوان کرد و ادامه داد: همه آثار با هم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .