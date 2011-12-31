آنجلینا جولی نویسنده داستان‌ زندگی مادرش شد

به گزارش خبرنگار مهر، جولی این داستان را با الهام از زندگی مادرش ، می‌نویسد که در سال 2007 درکذشت.

بر اساس این گزارش ، جولی همچنین تاکید کرده که تا زمان تکمیل داستان، قصدی برای ارائه آن به عموم ندارد.

وی که به تازگی فیلم "در سرزمین خون وعسل" را در نوبت اکران دارد و در میان نامزدهای بهترین فیلم خارجی زبان در جایزه گلدن کلوب نیز انتخاب شده،‌ پس از بایگری و کارگردانی و فعالیت به عنوان سفیر حسن نیت سازمان ملل، ‌نویسندگی را تجربه خواهد کرد.

جولی درباره نگارش این داستان گفته است که این داستان را درباره زندگی مادرم پس از درگذشت وی نوشته ام. این متون، چیزهایی اند که نمی توانم به دیگران ارائه کنم ولی زندگی با شخصیت ها و آدم ها در این دنیای خصوصی برای من دلپذیر بوده است.

مارچلین برتراند، مادر جولی نیز مانند پدر این بازیگر 36 ساله، بازیگر بود و علاوه برآن به عنوان تهیه کننده نیز در سینمای هالییود فعالیت می‌کرد و تلاش های زیادی برای بالا بردن آگاهی های عمومی درباره سرطان و بیماری های زنان داشت و سرانجام در سال 56 سال به دلیل سرطان درگذشت.