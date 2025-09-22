به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، از آنجلینا جولی که با فیلم «کوتور» ساخته آلیس وینوکور در جشنواره فیلم سن سباستین اسپانیا حضور دارد، در کنفرانس مطبوعاتی جشنواره در پاسخ به اینکه از چه چیزی به عنوان یک هنرمند و یک آمریکایی می‌ترسد؟ آهی عمیق کشید و چند لحظه‌ای برای پاسخ دادن وقت گذاشت و سپس گفت: سوال بسیار سختی است.

این بازیگر برنده اسکار افزود: من عاشق کشورم هستم اما در حال حاضر، کشورم را به رسمیت نمی‌شناسم. من همیشه بین‌المللی زندگی کرده‌ام، خانواده‌ام بین‌المللی هستند، دوستانم، زندگی‌ام و … جهان‌بینی من برابر، متحد و بین‌المللی است. به نظر من هر چیزی که بیان شخصی و آزادی‌های افراد را از هم جدا یا محدود کند، بسیار خطرناک است. این دوران چنان جدی است که باید مراقب باشیم حرف‌هایمان را سرسری نزنیم. این دوران بسیار بسیار سختی است که ما در کنار هم داریم آن را زندگی می‌کنیم.

جولی این سخنان درباره آزادی بیان را در حالی ادا کرد که تنها چند روز پیش شبکه ABC متعلق به دیزنی، برنامه محبوب آخر شبی جیمی کیمل را به طور نامحدود از آنتن پائین کشید. این تصمیم پس از آن گرفته شد که یکی از بزرگترین مالکان ایستگاه‌های تلویزیونی در آمریکا یعنی نکس‌استار میدیا قصد خرید ایستگاه دیگری را دارد و باید مجوز آن را از دولت ترامپ بگیرد.

فیلم «کوتور» که در بخش رقابتی این جشنواره باسکی حضور دارد، درامی درباره جنون هفته مد پاریس است و زندگی در هم تنیده ۳ زن را دنبال می‌کند: مکسین (با بازی جولی) که یک فیلمساز آمریکایی است که متوجه می‌شود به سرطان سینه مبتلا شده، آدا (با بازی آنیر آنی) مدلی که از سودان فرار کرده و آنجل (با بازی الا رامپف) که آرایشگر است.

در این مصاحبه مطبوعاتی از جولی درباره شباهت‌های بین زندگی واقعی و شخصیتش در این فیلم هم سوال شد و اینکه چرا وی پس از فهمیدن اینکه حامل ژن BRCA ۱ است، عمل ماستکتومی و برداشتن لوله‌های تخمدان را انجام داد، در حالی که این امر احتمال ابتلا به سرطان سینه و تخمدان را به طور قابل توجهی کاهش می دهد که جولی در جواب گفت: من مادر و مادربزرگم را وقتی خیلی جوان بودند از دست دادم، بنابراین حدود یک دهه پیش تصمیم به این عمل گرفتم. این کار انتخاب من بود، نمی‌گویم همه باید این کار را انجام دهند اما مهم است که حق انتخاب داشته باشیم. من پشیمان نیستم. هر کسی که چیزی را تجربه کرده باشد، احساس آسیب‌پذیری و تنهایی می‌کند. سرطان‌های خاص زنان ویژگی خاصی هم دارند زیرا احساس ما به عنوان زن را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

لویی گارل بازیگر فرانسوی که نقش مقابل جولی را در این فیلم بازی می‌کند، با تائید سخنان وی گفت: وقتی درباره سرطان، به خصوص سرطان سینه صحبت می‌کنید، نباید از لحنی رقت‌انگیز استفاده شود.

جولی وقتی یکی از حضار از او برای حمایت همیشگی‌اش درباره فلسطین و افرادی که صدایشان شنیده نمی‌شود، تشکر کرد، جلوی اشک‌هایش را گرفت.

این بازیگر که برای اولین بار در جشنواره اسپانیایی سن‌سباستین شرکت کرده، در کنار کالین فارل و جنیفر لارنس، جایزه دونوستیا، بالاترین افتخار این جشنواره را برای یک دستاورد شغلی دریافت خواهد کرد.