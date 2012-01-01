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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۳۰

موید به مهر خبر داد:

شیراز آماده میزبانی فینال جام حذفی فوتبال کشور است

شیراز آماده میزبانی فینال جام حذفی فوتبال کشور است

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل سازمان ورزش و جوانان استان فارس از آمادگی این شهر برای میزبانی مسابقه فینال جام حذفی فوتبال در سال جاری خبر داد.

تورج موید در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاندیدا بودن شیراز به عنوان یکی از شهرهای مطرح برای برگزاری بازی فینال جام حذفی میان تیم های "استقلال تهران و شاهین بوشهر" گفت: همواره شیراز به عنوان یک میزبان خود برای برگزاری مسابقات مهم در کشور مطرح بوده است.

وی تاکید کرد: طی چندین سال گذشته مسابقات مهمی در شیراز برگزار شده که هیچگونه بی انضباطی در آنان شاهد نبودیم.

مدیرکل سازمان ورزش و جوانان استان فارس یادآور شد: دو هفته آینده شیراز میزبان تیم فوتبال "استقلال تهران" است و به طور حتم برای این بازی و یا بازی های آینده ورزشگاه حافظیه شیراز میزبانی مناسب خواهد بود.

موید با اشاره به وضعیت ورزشگاه حافظیه شیراز نیز افزود: صندلی تماشاچیان به طور کامل نصب شده و تابلو اسکوربورد نیز آماده راه اندازی است.

وی در خصوص وضعیت زمین چمن حافظیه نیز یادآور شد: فصل زمستان با پوک شدن زمین چمن همراه است و به همین دلیل در هنگام دویدن، زمین دچار ناهمواری می شود که این اتفاق در تمامی زمینهای چمن طبیعی کشور روی می دهد.

کد مطلب 1498292

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