فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری در اختیار گمرک قرار می گیرد

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: بر اساس این تفاهم نامه که به تازگی میان استاندارد و گمرک امضا شده، سازمان ملی استاندارد، فهرست کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد را در اختیار گمرک قرار می دهد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر کالاهای صنعتی، فهرست واحدهای تولیدی نمونه کشوری و استانی و شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده در سازمان نیز در اختیار گمرک قرار خواهد گرفت.

این مسئول گفت: نشانهای بین المللی ثبت شده در سازمان، واحدهای تولیدی دارای پروانه معتبر کاربرد علامت استاندارد و آزمایشگاه های همکار معتبر از نظر این سازمان، دیگر مواردی است که به گمرک ارسال خواهد شد .

رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: این سازمان، موارد یادشده را به صورت الکترونیکی در اختیار گمرک جمهوری اسلامی قرار خواهد داد.

اعلام تسهیلات چندگانه سازمان ملی استاندارد برای صادرات دنبال می شود

برزگری گفت: اعلام تسهیلات چندگانه سازمان ملی استاندارد برای صادرات، همکاری در طرح ارزیابی غیابی و استقرار آزمایشگاه و کارشناسان سازمان در گمرکات اجرایی کشور از دیگر تعهدات سازمان ملی استاندارد بر اساس تفاهمنامه است.

وی افزود: آموزش همکاران گمرک در خصوص نمونه برداری و روشهای ارزیابی انطباق و حقوقی اجرای استاندارد از جمله دیگر تعهدات سازمان ملی استاندارد برپایه این تفاهمنامه است.

این مسئول گفت: براساس این تفاهمنامه، گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز متعهد می شود فهرست اولویت دار کالاهای مربوط به تعیین ماهیت کالا و فهرست انبارهای اختصاصی طرف قرار داد خود را به سازمان ملی استاندارد ارائه دهد.

معرفی گمرکات تخصصی کشور از تعهدات است

رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: معرفی گمرکات تخصصی کشور و اعلام آمار کالاهای صادراتی و وارداتی به سازمان ملی استاندارد از دیگر تعهدات گمرک است.

برزگری افزود: ایجاد تسهیلات برای ترخیص مشروط کالاهای واسطه ای و مواد اولیه واحدهای تولیدی از جمله دیگر تعهدات گمرک جمهوری اسلامی بر مبنای تفاهمنامه یادشده است.