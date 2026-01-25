به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی عصر یکشنبه در دیدار با مدیر و اعضای اندیشکده مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه گفت: تحولات اجتماعی و فناوری در دو سال اخیر تغییرات بنیادینی در ساختار جامعه ایجاد کرده که فرصت‌ها و تهدیدهای جدی برای نهاد دین به همراه دارد.



وی افزود: نخستین گام حوزه در شرایط کنونی، شناخت دقیق این تحولات و جریان‌های نوظهور است تا بتواند با برنامه‌ریزی مؤثر، نقش راهبردی خود را در هدایت فکری جامعه ایفا کند.



وی ادامه داد: پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های حوزه باید با اولویت‌بندی مسائل، شبکه‌سازی و مدیریت ظرفیت‌ها، پاسخگویی به موضوعات کلان کشور را به‌صورت سیستماتیک دنبال کنند.

لزوم ارتباط مستمر حوزه با بدنه نخبگان



آیت‌الله اعرافی گفت: ارتباط مستمر حوزه با بدنه نخبگان، دانشگاهیان و صاحب‌نظران اجتماعی و علمی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید حلقه‌های اتصال و بانک ایده‌ها تقویت شود تا سیاستگذاری‌ها دقیق‌تر و جامع‌تر باشد.



وی با اشاره به اهمیت فناوری‌های نوین افزود: موضوعاتی مانند هوش مصنوعی، علوم شناختی و فناوری‌های دیجیتال، ساختارهای اجتماعی و نظام‌های فکری را دگرگون کرده و حوزه باید آمادگی کامل برای مواجهه با این تحولات را داشته باشد.



آیت‌الله اعرافی افزود: شرایط کنونی با تمام ادوار گذشته متفاوت است و مسائل مانند شبکه‌های اجتماعی، تغییرات فرهنگی و تهدیدهای نرم، حوزه را در معرض چالش‌های بی‌سابقه‌ای قرار داده است که نیازمند اقدام سریع و علمی است.



وی تأکید کرد: رسالت اصلی حوزه، تجهیز نخبگان و طلاب به مهارت‌های تحلیلی، فناوری و مدیریتی است تا بتوانند در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی کشور نقش مؤثر ایفا کنند.



آیت‌الله اعرافی خاطرنشان کرد: حوزه علمیه با شناخت دقیق جریان‌های اجتماعی و فناوری، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و ایجاد شبکه‌های علمی و پژوهشی، می‌تواند در مدیریت فرصت‌ها و مقابله با تهدیدهای عصر حاضر نقش مؤثر خود را ایفا کند.