قیمت جدید پیش فروش سکه اعلام شد/ افزایش 81 هزار تومانی نرخ پیش فروش

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت پیش فروش سکه طرح جدید را که از روز دوشنبه هفته جاری در شعب بانک ملی آغاز خواهد شد، اعلام کرد.

بر این اساس قیمت پیش فروش سکه طرح جدید با تحویل 6 ماهه 5 میلیون و 989 هزار ریال و با تحویل 4 ماهه 6 میلیون و 274 هزار ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده است.

عباس کمره ای، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی در گفتگو با مهر از آغاز فاز دوم پیش فروش سکه از روز دوشنبه هفته جاری در دو مرحله تحویل 4 و 6 ماهه خبرداد و گفت: از این پس قیمت پیش فروش سکه هفتگی تعیین و اعلام می‌شود.

پیش فروش سکه در فاز دوم به صورت نامحدود به اشخاص حقیقی خواهد بود، تنها محدودیت آن عدم پیش فروش به حقوقی ها است.

در عین حال، منعی برای افرادی که پیش از این در مرحله اول سکه پیش خرید کرده اند وجود ندارد، به این معنا که این افراد نیز می تواند در فاز دوم هم به میزان نامحدود سکه خریداری کنند.

لازم به ذکر است که بر اساس اخبار دریافتی، طی دو روز پایانی پیش فروش سکه در فاز اول، میزان تقاضای و مراجعه افراد برای خرید به شدت افزایش یافته بود.

گفتنی است، بانک مرکزی قیمت سکه پیش فروش فاز اول که از تاریخ 29 آذر ماه امسال به مدت یکماه آغاز شده بود را 546 هزار تومان تعیین کرده بود.

بر این اساس، بانک مرکزی قیمت سکه طرح جدید با تحویل 6 ماهه را 53 هزار تومان و قیمت سکه با تحویل 4 ماهه را 81 هزار تومان نسبت به مرحله اول افزایش داده است.