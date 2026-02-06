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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۰۹

استقبال «گوترش» از مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا

استقبال «گوترش» از مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا

دبیرکل سازمان ملل از مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، سخنگوی «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد امروز جمعه از رایزنی های هسته ای غیرمستقیم میان ایران و آمریکا استقبال و ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به «کاهش تنش‌ های منطقه‌ ای و جلوگیری از بحران گسترده‌ تر» کمک کند.

بر اساس اعلام این رسانه، استفان دوجاریک، سخنگوی آنتونیو گوترش در بیانیه‌ای گفت: دبیرکل همواره از کاهش تنش ها و حل و فصل مسالمت‌ آمیز اختلافات مطابق با منشور سازمان ملل حمایت کرده است.

سخنگوی آنتونیو گوترش افزود که همه نگرانی‌ ها می‌ توانند و باید از طریق گفتگوی مسالمت‌ آمیز برطرف شوند.

وی افزود: گوترش از کشورهای منطقه به خاطر تلاش‌ هایشان برای کمک به امکان‌ پذیر شدن این مذاکرات و از عمان به خاطر میزبانی آن سپاسگزار است.

مذاکرات غیر مستقیم هسته ای میان ایران و آمریکا امروز جمعه با حضور سید عباس عراقچی و استیو ویتکاف در مسقط برگزار شد.

کد مطلب 6741222

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    نظرات

    • روشن IR ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      1 0
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      بی خاصیت ترین رئیس جهان
    • ایرانی JP ۰۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      1 0
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      شما برو هر از گاهی خدمات مرکز آماریِ جنایات آمریکا و اسرائیلی رو برای جوامع بین‌الملل گزارش بده و «فقط اظهار تأسف کن»!!! اگر این اظهار نظر رو هم اعلام نمی‌کردی، فکر میکردیم شاید مُردی!
    • علیرضا چراغی IR ۰۷:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      1 0
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      چه عجب صدائی از این زیبای خفته درآمد
    • حسن IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      0 0
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      تویکی سرجات بشین، مــــــــــرده ی متحرک
    • کامی IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      آقای گوترش بهتره شما حرف نزنی اینطوری سنگین تری

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