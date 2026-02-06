استقبال «گوترش» از مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، سخنگوی «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد امروز جمعه از رایزنی های هسته ای غیرمستقیم میان ایران و آمریکا استقبال و ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به «کاهش تنش های منطقه ای و جلوگیری از بحران گسترده تر» کمک کند.
بر اساس اعلام این رسانه، استفان دوجاریک، سخنگوی آنتونیو گوترش در بیانیهای گفت: دبیرکل همواره از کاهش تنش ها و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مطابق با منشور سازمان ملل حمایت کرده است.
سخنگوی آنتونیو گوترش افزود که همه نگرانی ها می توانند و باید از طریق گفتگوی مسالمت آمیز برطرف شوند.
وی افزود: گوترش از کشورهای منطقه به خاطر تلاش هایشان برای کمک به امکان پذیر شدن این مذاکرات و از عمان به خاطر میزبانی آن سپاسگزار است.
مذاکرات غیر مستقیم هسته ای میان ایران و آمریکا امروز جمعه با حضور سید عباس عراقچی و استیو ویتکاف در مسقط برگزار شد.
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