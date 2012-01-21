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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۱۵

ابراهیمی در گفتگو با مهر:

دوره های آموزشی اخلاق و احکام زنان روستایی در خراسان رضوی آغاز شد

دوره های آموزشی اخلاق و احکام زنان روستایی در خراسان رضوی آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس آموزش تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از آغاز دوره های آموزشی اخلاق، احکام و مهارت های زندگی ویژه زنان روستایی استان خبر داد.

عبدالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این دوره به منظور تقویت ارزش های اخلاقی و اطلاع رسانی در حوزه احکام فقهی، ترویج و آموزش مهارت های زندگی در قالب طرح توانمند سازی زنان در 14 روستای استان اجراء می شود.

ابراهیمی افزود: دوره های اخلاق، احکام و مهارت های زندگی با همکاری و نظارت روحانیون مستقر و طرح هجرت و همکاری باشگاه کشاورزان جوان برگزار می شود.

کارشناس آموزش تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: مخاطبین در این طرح در قالب سه دوره آموزشی پای درس و مباحث اساتید اخلاق، احکام و مهارت های زندگی قرار می گیرند.

ابراهیمی در خصوص اهداف برگزاری این دوره ها گفت: با توجه به اینکه زنان روستایی یکی از قشرهای هدف در اطلاع رسانی دینی هستند ضروری است جهت رشد علمی و سطح آگاهی های آنان اقدامات موثری صورت گیرد که این طرح در پی تحقق این اهداف است.

وی در زمینه سرفصل های آموزشی این طرح بیان کرد: احکام فقهی مورد نیاز بانوان، اخلاق فردی، خانوادگی و اجتماعی و همچنین مدیریت روابط در خانواده، ازدواج و آئین همسرداری، تربیت فرزند و اقتصاد خانواده از جمله سرفصل های آموزشی این طرح است.

وی تاکید کرد: در این دوره برای آموزش های اخلاقی و احکام هر کدام 10 جلسه و مهارت های زندگی 20 جلسه آموزشی برگزار می شود.

گفتنی است، دوره های آموزشی اخلاق، احکام ومهارت های زندگی تا بهار سال آینده ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1514650

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