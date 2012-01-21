ادامه تصویربرداری مجموعه نوروزی "پدر ناخوانده"/ پخش مستندهای جهادی

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تلویزیونی "نوای شیدایی" با انجام مراحل فنی آماده نمایش شده است و همزمان با روز 28 صفرساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی محمدرضا خاکی، تهیه کنندگی انوش جعفریان و با بازی ساناز سماواتی، مریم خدارحمی، حسن اسدی، سیاوش مفیدی، روشنک عجمیان،مجیدشهریاری،مسعود قدیری، نسیم فطرت، کتایون بختیاری، مجتبی نجفی، آرمین نوروزی، مهران فلاح، ایمان فلاح، جواد کردی، مهدی مومنی، جواد حسنلو روز 28 صفر پخش می‌شود.

- مجموعه تلویزیونی پدرناخوانده به کارگردانی سعید سلطانی و تهیه‌کنندگی حمیدرضا مهدوی به‌عنوان یکی از گزینه‌های پخش در ایام نوروز 91 از شبکه تهران اواخر هفته گذشته در لوکیشنی حوالی منطقه اوین مقابل دوربین رفت و در روزهای آتی پس از لو کیشنی حوالی هفت تیر به پا منار خواهد رفت.

محمد کاسبی در این سریال طنز نقش مردی بازاری و ثروتمند به نام حاج نقی را دارد که به تنهایی در شهرستان روزگار می‌گذراند. او در آستانه نوروز، در انتظار دیدار فرزندانش است، امّا هرچه منتظر می‌ماند خبری از آنان نمی‌شود. به همین دلیل حاج نقی که دلتنگ و نگران فرزندانش است، تصمیم می‌گیرد راهی پایتخت شود تا دیداری با آنان تازه کند، امّا ...

برزو ارجمند و رضا داودنژاد نقش پسران او را دارند و مهران رجبی پیشکار حاج نقی است. فلامک جنیدی، نقش عروس او را دارد، سحر جعفری جوزانی دخترش است و محمد مهدوی، آتیه جاوید، الناز حبیبی و ... دیگر بازیگران اصلی مجموعه هستند.

- فیلم تلویزیونی "کمی دورتر" ساخته مجید اسماعیلی کاری از گروه فیلم و سریال شبکه دو سیماست که با حضور در نخستین جشنواره جام جم و موفقیت در کسب جایزه بهترین فیلم 7 بهمن روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی سید روح الله حجازی از جمله فیلم‌هایی است که توانسته به خوبی ارادت مردم ایران زمین به حضرت فاطمه معصومه (س) را در قالب تصویر ماندگار کند.

این فیلم داستان فرخ و منیر زوج سالخورده ای را به تصویر می‌کشد که 30 سال است در ایستگاهی دور افتاده سوزنبان قطار هستند منیر آرزوی زیارت حضرت معصومه (س) را دارد اما تا بحال نتوانسته همسرش را تنها بگذارد تا اینکه ...

مهدی فقیه، ثریا قاسمی و یوسف خداپرست از بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند که فیلمنامه آن به قلم علی طالب آبادی به نگارش در آمده است.

- مجموعه تلویزیونی "عاقل محله" تولید سیمای مرکز گیلان برای پخش در کنداکتور پخش شبکه شما قرار گرفت. مهمترین موضوع این مجموعه که در 26 قسمت 45 دقیقه ای تولید شده است وحدت است که در قالب طنز به تصویر کشیده شده است.

ماجراهای مجموعه "عاقل محله" که توسط علیرضا فصیحی و سیروس میمنت نگارش شده است، در مورد روستایی است در ناکجا آباد که مورد طمع دیگران قرار گرفته است، اما همیاری مردم، روستا را از طمع طماعان حفظ می کند.



- یکی از سریالهای نوروزی شبکه تهران با عنوان "دختری به نام آهو" که هفته گذشته در اختیاریه و به کار گردانی قدرت الله صلح میرزایی کلید خورد، پس از چند روز کار در حوالی هفت تیر به کاشانک، دارآباد، لوکیشن بانک و... خواهد رسید.

این سریال نوروزی روایت زندگی خانواده آقا مرتضی است که دارای پنج پسر است که چهار پسر او ازدواج کرده‌اند و پسر کوچک او وحید که تازه از سربازی آمده قرار است وارد اجتماع شود، اما آقا مرتضی .... در این مجموعه بهزاد فراهانی، سیروس گرجستانی، مریم امیر جلالی، شهره لرستانی، فلورنظری، میر طاهر مظلومی، شهرام عبدلی، مهدی امینی خواه، مجید یاسر، آزاده ریاضی، مریم سلطانی، یلدا قشقایی، آزیتا ترکاشوند و پندار اکبری ... بازی می‌کنند.

- محمد عمرانی بازیگر سریال های "ستاره سهیل"، "جراحت" و "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد"، سمانه پاکدل بازیگر سریال "دلنوازان" و جعفر دهقان بازیگر سریال‌های "مختارنامه" و "یوسف پیامبر(ع)"، یکشنبه دوم بهمن ماه به ترتیب میهمان برنامه‌های شما و سحر سیماهای آذری و بوسنیایی و ما و شما سیمای کردی خواهند بود.

-علاقمندان به حوادث طبیعی و مستندهای ماجراجویانه می‌توانند از یکشنبه دوم بهمن ماه بیننده مجموعه مستند "من نباید زنده باشم" از شبکه مستند سیما باشند.

- شبکه مستند سیما در هفته اول بهمن ماه در پنج قسمت میزبان مستندهایی با موضوع امداد و درمان در مناطق محروم کشور خواهد بود. این مجموعه هر روز ساعت 16:30 پخش می‌شود.

- برنامه شبهای مستند به مناسبت ایام پایانی ماه صفر مستند "اشک غربت" را پخش و نقد خواهد کرد. این مستند ساعت 19 روی آنتن می‌رود.

- شبکه مستند سیما از دوم تا ششم بهمن آثار علی عبدی‌پور را در قالب برنامه "شبهای مستند" مرور ، پخش و نقد خواهد کرد. این برنامه به تهیه‌کنندگی بابک میزانی جمعه‌ها ساعت 19 از شبکه مستند پخش می‌شود.