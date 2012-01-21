ادامه تصویربرداری مجموعه نوروزی "پدر ناخوانده"/ پخش مستندهای جهادی

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تلویزیونی "نوای شیدایی" با انجام مراحل فنی آماده نمایش شده است و همزمان با روز 28 صفرساعت 13:30 از شبکه تهران پخش میشود. این فیلم به کارگردانی محمدرضا خاکی، تهیه کنندگی انوش جعفریان و با بازی ساناز سماواتی، مریم خدارحمی، حسن اسدی، سیاوش مفیدی، روشنک عجمیان،مجیدشهریاری،مسعود قدیری، نسیم فطرت، کتایون بختیاری، مجتبی نجفی، آرمین نوروزی، مهران فلاح، ایمان فلاح، جواد کردی، مهدی مومنی، جواد حسنلو روز 28 صفر پخش میشود.
- مجموعه تلویزیونی پدرناخوانده به کارگردانی سعید سلطانی و تهیهکنندگی حمیدرضا مهدوی بهعنوان یکی از گزینههای پخش در ایام نوروز 91 از شبکه تهران اواخر هفته گذشته در لوکیشنی حوالی منطقه اوین مقابل دوربین رفت و در روزهای آتی پس از لو کیشنی حوالی هفت تیر به پا منار خواهد رفت.
محمد کاسبی در این سریال طنز نقش مردی بازاری و ثروتمند به نام حاج نقی را دارد که به تنهایی در شهرستان روزگار میگذراند. او در آستانه نوروز، در انتظار دیدار فرزندانش است، امّا هرچه منتظر میماند خبری از آنان نمیشود. به همین دلیل حاج نقی که دلتنگ و نگران فرزندانش است، تصمیم میگیرد راهی پایتخت شود تا دیداری با آنان تازه کند، امّا ...
برزو ارجمند و رضا داودنژاد نقش پسران او را دارند و مهران رجبی پیشکار حاج نقی است. فلامک جنیدی، نقش عروس او را دارد، سحر جعفری جوزانی دخترش است و محمد مهدوی، آتیه جاوید، الناز حبیبی و ... دیگر بازیگران اصلی مجموعه هستند.
- فیلم تلویزیونی "کمی دورتر" ساخته مجید اسماعیلی کاری از گروه فیلم و سریال شبکه دو سیماست که با حضور در نخستین جشنواره جام جم و موفقیت در کسب جایزه بهترین فیلم 7 بهمن روی آنتن میرود. این فیلم به کارگردانی سید روح الله حجازی از جمله فیلمهایی است که توانسته به خوبی ارادت مردم ایران زمین به حضرت فاطمه معصومه (س) را در قالب تصویر ماندگار کند.
این فیلم داستان فرخ و منیر زوج سالخورده ای را به تصویر میکشد که 30 سال است در ایستگاهی دور افتاده سوزنبان قطار هستند منیر آرزوی زیارت حضرت معصومه (س) را دارد اما تا بحال نتوانسته همسرش را تنها بگذارد تا اینکه ...
مهدی فقیه، ثریا قاسمی و یوسف خداپرست از بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند که فیلمنامه آن به قلم علی طالب آبادی به نگارش در آمده است.
ماجراهای مجموعه "عاقل محله" که توسط علیرضا فصیحی و سیروس میمنت نگارش شده است، در مورد روستایی است در ناکجا آباد که مورد طمع دیگران قرار گرفته است، اما همیاری مردم، روستا را از طمع طماعان حفظ می کند.
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