دشمنان اسلام بدنبال تضعیف مسلمانان بواسطه ایجاد تفرقه هستند

ماموستا مصطفی شیرزادی امام جمعه اهل سنت مریوان درباره وحت اسلامی به خبرنگار مهر گفت: وحدت اسلامی همه فرق و مذاهب اسلامی و حتی غیر اسلامی و حتی کسانی که اسلام را قبول ندارند ولی در مناطق اسلامی ساکن هستند و جزیه می‎پردازند را شامل می‎شود. وحدت اسلامی در مورد کسانی که در مناطق خارج از بلاد اسلامی هستند ولی مسلمان هستند و یا به اسلام گرویده‏اند نیز صادق است.

امام جمعه مریوان در مورد اینکه چه کسانی در میان مسلمانان تفرقه ایجاد و چه هدفی را دنبال می‌کنند نیز گفت: ظالمین تفرقه می‎اندازند و هدفشان سوء استفاده از آب گل آلودی است که ایجاد می کنند. آنها از تفرقه برای خبرچینی به منظور تقویت قدرت خود و تضعیف قوای مسلمین سود می‎برند. می‎خواهند اموال خود را گران به مسلمانان بفروشند و منابع مسلمانان را ارزان چپاول کنند.

شیرزادی در مورد اینکه چرا کسانیکه منادی وحدت هستند مثل حاج ماموستا شیخ الاسلام به شهادت می‏رسند و مورد غضب دشمنان قرا می‎گیرند اظهار داشت: طبیعی است کسانی که منادی وحدت هستند سد محکمی در برابر دشمنان بود و استکبار جهانی خواستار شکستن این سد است.