دشمنان اسلام بدنبال تضعیف مسلمانان بواسطه ایجاد تفرقه هستند

ماموستا مصطفی شیرزادی امام جمعه اهل سنت مریوان درباره وحت اسلامی به خبرنگار مهر گفت: وحدت اسلامی همه فرق و مذاهب اسلامی و حتی غیر اسلامی و حتی کسانی که اسلام را قبول ندارند ولی در مناطق اسلامی ساکن هستند و جزیه میپردازند را شامل میشود. وحدت اسلامی در مورد کسانی که در مناطق خارج از بلاد اسلامی هستند ولی مسلمان هستند و یا به اسلام گرویدهاند نیز صادق است.
امام جمعه مریوان در مورد اینکه چه کسانی در میان مسلمانان تفرقه ایجاد و چه هدفی را دنبال میکنند نیز گفت: ظالمین تفرقه میاندازند و هدفشان سوء استفاده از آب گل آلودی است که ایجاد می کنند. آنها از تفرقه برای خبرچینی به منظور تقویت قدرت خود و تضعیف قوای مسلمین سود میبرند. میخواهند اموال خود را گران به مسلمانان بفروشند و منابع مسلمانان را ارزان چپاول کنند.
شیرزادی در مورد اینکه چرا کسانیکه منادی وحدت هستند مثل حاج ماموستا شیخ الاسلام به شهادت میرسند و مورد غضب دشمنان قرا میگیرند اظهار داشت: طبیعی است کسانی که منادی وحدت هستند سد محکمی در برابر دشمنان بود و استکبار جهانی خواستار شکستن این سد است.
نظر شما