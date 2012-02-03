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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۱۴

به مناسبت هفته وحدت/

دشمنان اسلام بدنبال تضعیف مسلمانان بواسطه ایجاد تفرقه هستند

دشمنان اسلام بدنبال تضعیف مسلمانان بواسطه ایجاد تفرقه هستند

امام جمعه اهل سنت مریوان با اشاره به اینکه دشمنان اسلام بدنبال تضعیف مسلمانان بواسطه ایجاد تفرقه هستند، گفت: منادیان وحدت سد محکمی در برابر دشمنان بوده و بطور طبیعی استکبار جهانی خواستار شکستن این سد است.

ماموستا مصطفی شیرزادی امام جمعه اهل سنت مریوان درباره وحت اسلامی به خبرنگار مهر گفت: وحدت اسلامی همه فرق و مذاهب اسلامی و حتی غیر اسلامی و حتی کسانی که اسلام را قبول ندارند ولی در مناطق اسلامی ساکن هستند و جزیه می‎پردازند را شامل می‎شود. وحدت اسلامی در مورد کسانی که در مناطق خارج از بلاد اسلامی هستند ولی مسلمان هستند و یا به اسلام گرویده‏اند نیز صادق است.

امام جمعه مریوان در مورد اینکه چه کسانی در میان مسلمانان تفرقه ایجاد و چه هدفی را دنبال می‌کنند نیز گفت: ظالمین تفرقه می‎اندازند و هدفشان سوء استفاده از آب گل آلودی است که ایجاد می کنند. آنها از تفرقه برای خبرچینی به منظور تقویت قدرت خود و تضعیف قوای مسلمین سود می‎برند. می‎خواهند اموال خود را گران به مسلمانان بفروشند و منابع مسلمانان را ارزان چپاول کنند.

شیرزادی در مورد اینکه چرا کسانیکه منادی وحدت هستند مثل حاج ماموستا شیخ الاسلام به شهادت می‏رسند و مورد غضب دشمنان قرا می‎گیرند اظهار داشت: طبیعی است کسانی که منادی وحدت هستند سد محکمی در برابر دشمنان بود و استکبار جهانی خواستار شکستن این سد است.  

کد مطلب 1516885

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