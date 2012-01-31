بارش اولین برف زمستانی در یاسوج آغاز شد

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد به خبرنگار مهر گفت: سامانه فعال و قوی بارشی امروز سه شنبه وارد جو استان شده و پیش بینی می شود شاهد بارشهای خوبی طی روزهای آتی در استان باشیم.

نوربخش داداشی افزود: این سامانه بارشی که ناشی از حرکت بادهای غربی و تغذیه رطوبتی از دریای مدیترانه است از امروز تا اوایل روز جمعه به تناوب موجب بارش باران و برف در عمده نقاط استان کهگیلویه و بویراحمد خواهد شد.

وی بیان کرد: روز جمعه شاهد آسمانی صاف تا قسمتی ابری و ریزش مجدد هوای سرد البته با شدت کمتر نسبت به هفته قبل در همه نقاط استان خواهیم بود.

داداشی یادآور شد: طی دو روز آینده آبگرفتگی معابر، اختلال در تردد جاده ای، طغیان رودخانه ها دائمی و فصلی در بسیاری از نقاط استان پیش بینی می شود.

وی بیان داشت: همچنین تردد در مسیرهای کوهستانی استان تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است که لازم است رانندگان مسائل ایمنی را رعایت کنند.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد همچنین یادآور شد: بر اساس آخرین پیش بینیهای بلند مدت پژوهشکده اقلیم شناسی ایران، دربازه زمانی بهمن سالجاری تا فروردین سال آینده میزان بارش در بخش های واقع در شمال غربی استان از جمله شهرستان بهمئی نرمال و برای دیگر نقاط استان نرمال و کمتر از نرمال پیش بینی شده است.

وی افزود: همچنین در این بازه زمانی دما برای همه نقاط استان نرمال تا کمتر از نرمال پیش بینی می شود.

داداشی اظهار داشت: از ابتدای سال زراعی جاری در یاسوج 304 میلیمتر، گچساران 169، دهدشت 273، سی سخت 278 و بهمئی 219 میلیمتر باران باریده است.