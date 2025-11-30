  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۹ آذر ۱۴۰۴، ۸:۱۱

پیش‌بینی بارش‌های نرمال کهگیلویه و بویراحمد در اواخر آذرماه

پیش‌بینی بارش‌های نرمال کهگیلویه و بویراحمد در اواخر آذرماه

یاسوج-مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: پیش‌بینی می‌شود از اواخر آذرماه شاهد بارش‌های نرمال در سطح استان باشیم.

علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت جوی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: از نظر پیش‌بینی بلند مدت بارش‌های اواخر آذرماه و فصل زمستان در سطح استان در حد نرمال خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه دما در این مدت بین نیم تا یک درجه بالاتر از نرمال خواهد بود، افزود: در پیش‌بینی کوتاه مدت تا اواسط هفته جو استان پایدار است.

وی تصریح کرد: برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه موج ضعیفی استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد که سبب افزایش ابر و در برخی نقاط استان احتمال بارش خفیف و پراکنده باران وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: به لحاظ دمایی تا اواسط هفته جاری از سرمای شبانه کاسته می‌شود.

کد خبر 6672485

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      نرمال: طبیعی
    • بویراحمد IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      12 2
      پاسخ
      دو هفته پیش هواشانسی استان هشدار زرد داد یه قطره بارون نیومد اینش هم رو اونهاشون فقط حیف پول بیت المال که هزینه هواشناسی میشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها