مشکل تردد بیماران از جزیره هرمز به بندرعباس حل شد

محمد زرنگاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: با ورود آمبولانس دریایی به هرمز مشکل اعزام بیماران اورژانسی به بندرعباس رفع شد.

زرنگاری گفت: با ورود آمبولانس دریایی به هرمز مشکل بیماران اورژانسی به بندرعباس رفع شد و مردم هرمز دیگر دغدغه ای در این زمینه ندارند که جا دارد از استاندار و رئیس دانشگاه علوم پزشکی از طرف مردم محروم هرمز قدردانی و تشکر کنیم.

زرنگاری افزود: این آمبولانس با هزینه ای بالغ بر شش میلیارد و 500 میلیون ریال در طول مدت شش ماه ساخته شده و هم اکنون در اسکله جزیره هرمز مستقر و قابلیت اعزام چند بیمار اورژانسی را به طور همزمان دارد.

نماینده هرمزگان در شورایعالی استانها بیان داشت: به علت اتمام طرح دو پزشک خانواده و رفتن آنها از جزیره هرمز در حال حاضر تنها یک پزشک عمومی در درمانگاه این جزیره مستقر است که به سختی می تواند در شبانه روز خدمات بدهد.

وی شبانه روزی شدن درمانگاه جزیره هرمز را خواسته مهم مردم این جزیره عنوان کرد و نبود پزشک دندانپزشک را مشکل مهم دیگر این مرکز درمانی دانست و اظهار امیدواری کرد که در این زمینه هم به زودی مشکل ساکنان جزیره هرمز حل شود.