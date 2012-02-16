بیابانگرد صاحب مدال نقره شد

به گزارش خبرنگارمهر، در ادامه این رقابت‌ها که از ظهر امروز پنجشنبه به وقت محلی در شهر گومی کره جنوبی آغاز شده است، افشین بیابانگرد فرنگی کار کشورمان با شکست مقابل "پان ژنگ" از چین به مدال نقره بسنده کرد.

براین اساس، افشین بیابانگرد در وزن 66 کیلوگرم که در دور نخست استراحت داشت در دور دوم و مرحله یک چهارم نهایی مقابل "جانگ کیو یان" از کره جنوبی با نتیجه یک بر صفر و 2 بر صفر به پیروزی رسید، وی در مرحله نیمه نهایی "پوگودین" کشتی گیر سرشناس ازبکستانی را مغلوب کرد. بیابانگرد در دیدار فینال در سه تایم با نتیجه 2 بر 2 مقابل "پان ژنگ" از چین مغلوب شد و مدال نقره آسیا را بر گردن آویخت.

براین اساس حبیب الله اخلاقی در وزن 84 کیلوگرم و هادی علیزاده در وزن 74 کیلوگرم تا دقایقی دیگر برای کسب مدال طلا به مصاف حریفان خود می‌روند. حمید زارع و محسن حاجی‌پور در اوزان 60 و 55 کیلوگرم نیز از دور مسابقات کنار رفتند.

مبارزات کشتی گیران در اوزان 96 و 120 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا فردا برگزار می‌شود که داود گیل نیرنگ و محمد قربانی به مصاف حریفان خود خواهند رفت.