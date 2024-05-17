به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، گردان‌های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی حماس در ۲۲۴ امین روز جنگ نسل کشی علیه نوار غزه در دفاع از ساکنان آن طی چندین عملیات مهم ضرباتی دردناکی به دشمن صهیونیستی وارد آورد.

عملیات‌های در این روز عبارتند از:

۱ حمله خمپاره‌ای به نیروهای دشمن صهیونیستی مستقر در داخل گذرگاه رفح در جنوب شرقی شهر رفح

۲ قطع خطوط امداد دشمن در شرق جبالیا

گردان‌های شهید عزالدین قسام طی بیانیه‌ای اعلام کرد که مجاهدانش با هدف قرار دادن یک نفربر با راکت یاسین ۱۰۵ و حمله سنگین به نظامیان صهیونیست با تیربار BKC، آن‌ها را به قتل رسانده و یا زخمی کردند.

قسام همچنین تاکید کرد که در نتیجه این عملیات، خطوط امداد دشمن قطع و دشمن مجبور شد چند بار این خطوط را تغییر دهد.

۳ عملیات نفوذ قسام به پشت خطوط دشمن

گردان‌های قسام طی بیانیه جدیدی از نفوذ مجاهدانش به پشت خطوط دشمن در شرق اردوگاه جبالیا خبر داد.

این مجاهدان پس از نفوذ به این نقطه یک دستگاه تانک را که یک نظامی اسرائیلی بر روی آن قرار داشت، و همچنین یک نفربر را با راکت ضد زره یاسین ۱۰۵ هدف قرار دادند.

قسام همچنین تاکید کرد که با عملیات بمبگذاری از قبل، نیروهایش دهانه یک تونل را زیر یک دستگاه نفر منفجر کردند.

۴ گردان‌های شهید عزالدین قسام طی بیانیه دیگری اعلام کر که یک نیروی کماندویی صهیونیستی را در منزلی در شرق جبالیا با خمپاره TBG هدف قرار داده است.

۵ یک مجاهد تک تیرانداز قسامی توانست یک تک تیرانداز صهیونیستیی را در شرق شهر جبالیا در شمال نوار غزه هدف قرار دهد و گلوله به او اصابت کرد.

۶ گردان‌های قسام مقر فرماندهی و کنترل ارتش دشمن در شرق جبالیا را هدف حملات خمپاره‌ای قرار داد.

۷ قسام همچنین در عملیات مشترکی نیز با گردان‌های شهدای الاقصی، مقر فرماندهی اشغالگران در محور نتساریم در جنوب شهر غزه هدف حمله خمپاره‌ای قرار داد. از سوی دیگر، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی از برگزاری تظاهرات خانواده‌های نظامیان و سربازان ارتش اسرائیل علیه ادامه جنگ غزه خبر داد.

به نظر می‌رسد که خانواده‌های سربازان و نظامیان بسیار نگران سرنوشت سربازان در جنگ غزه هستند، چون مادر یک سرباز گفته است: «خانواده های بیش از هزار سرباز متوجه شدند که فرزندانشان بدون هیچ برنامه‌ای صرفاً در حال قربانی شدن هستند.»

یک معترض نیز در این راهپیمایی گفت: «متوجه شدیم که هیچ استراتژی، هیچ برنامه‌ای وجود ندارد و سربازان در حال از دست دادن اعتماد به فرماندهان هستند.»

گفته شده است که خانواده‌های سربازان خواستار پایان دادن به جنگ غزه شدند و خطاب به هالیوی، وزیر جنگ گفتند که عملیات رفح تله مرگ برای فرزندانشان است.

ساعاتی پیش نیز ارتش رژیم صهیونیستی از هلاکت یکی از نظامیان خود در درگیری‌های شمال غزه خبر داد. بر اساس این گزارش، نظامی مذکور از عناصر یگان ویژه چتربازان رژیم صهیونیستی بوده که در شمال غزه مستقر بوده است.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت امروز به نقل از نظامیان ارتش اشغالگر صهیونیستی در جبالیا اعلام کرد که ارتش این رژیم با مقاومت سرسختانه‌ای مواجه شده و درگیری‌های جبالیا، شدیدترین درگیری‌ها از ۷ اکتبر تاکنون است.

در همین رابطه گردان‌های ناصر صلاح الدین اعلام کرد که این گردان‌ها در عملیات مشترک با گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی شهرک صهیونیستی سدیروت را با موشک‌های ۱۰۷ میلیمتری هدف قرار دادند.

این گردان‌ها همچنین از حمله موشکی به مراکز فرماندهی و کنترل دشمن صهیونیستی در شرق رفح خبر داده و تاکید کردند که در این حمله تعدادی از نیروهای دشمن مستقیماً هدف قرار گرفته‌اند.