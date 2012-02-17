دماوند دو بار لرزید/ تلفات جانی و مالی گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌ لرزه اول در ساعت 19/7 دقیقه و 20 ثانیه صبح امروز 28 بهمن 90 رخ داد و شدت آن 3.5 درجه در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) ثبت شد.

این زلزله در موقعیت جغرافیایی با عرض شمالی 35.73 درجه و طول شرقی 52.27 درجه ثبت شده و در 18 کیلومتری دماوند، 22 کیلومتری کیلان، 25 کیلومتری آبسرد، 79 کیلومتری تهران و در عمق پنج متری زمین رخ داده است.

همچنین حدود یک دقیقه بعد، زمین لرزه ای به شدت 2.7 ریشتر در ساعت 7 و 20 دقیقه و 29 ثانیه در همین حوالی به ثبت رسید.

این زلزله در موقعیت جغرافیایی با عرض شمالی ۳۵.۷۸ درجه و طول شرقی ۵۲.۲۱ درجه ثبت شده و در 14 کیلومتری دماوند، 23 کیلومتری کیلان، 25 کیلومتری آبسرد، 74 کیلومتری تهران و در عمق هفت متری زمین رخ داده است.

این زمین لرزه در حدود ۱.۷۴+/- کیلومتر در جهت شمالی – جنوبیو ۲.۲۲+/- کیلومتر در جهت شرقی – غربیروی داده است.

وقوع این دو زمین‌لرزه را شبکه لرزه‌ نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ثبت و تأیید کرده است.

در پی تماس خبرنگار مهر با مسئولان ارشد شهرستان دماوند، تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این دو زلزله دریافت نشده است.