به گزارش خبرگزاری مهر، ارائه چارچوب مناسب برنامه درسی آموزش مهارت های زندگی در دوره ابتدایی می تواند موجبات ارتقای مهارت های اجتماعی مهارت های رشد فردی دانش آموزان را فراهم نماید و آموزش بر اساس این چارچوب دانش آموزان را برای زیستن در جهان متحول و متغیر کنونی آماده و مجهز به مهارت های لازم و ضروری و عمل در موقعیت های گوناگون نماید.بر این اساس وزیر آموزش و پرورش، راهنمای عمل جشنواره «هرپایه،یک مهارت»؛آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان دوره ابتدایی را به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ کرد.

در بخشی از این راهنمای عمل آمده است:

طرح آموزش مهارت های زندگی با حرکت از حافظه محوری و حافظه پروری به سمت مهارت آموزی می تواند یادگیری و کاربرد مهارت های زندگی را بهبود بخشد.آموزش این مهارت ها در مدارس ابتدایی پایه ای برای رشد وتوسعه همه جانبه کودکان است. لذا با توجه به اهمیت آموزش مهارت های فوق بر سلامت و بهداشت روان و تأثیرات

فردی و اجتماعی بر زندگی دانش آموزان معاونت آموزش ابتدایی در نظر دارد در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با هدف توسعه فرصت های متنوع یادگیری اساسی ترین نیاز مهارتی تربیتی دانش آموزان در هرپایه را اجرا نماید.

متن کامل راهنمای عمل جشنواره «هرپایه،یک مهارت» را از اینجا مشاهده کنید.