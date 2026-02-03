به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجتبی اشجری ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی بزرگداشت چهل و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، که در سالن جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، با تبریک ولادت یگانه منجی عالم بشریت امام زمان (عج) اظهار کرد: در فرهنگ روایی، انتظار برترین و بالاترین عمل است و کسانی که رسالت خود را نسبت به ولی فقیه به درستی انجام نمیدهند، در عصر ظهور نیز نمیتوانند در کنار امام زمان قرار بگیرند.
وی با محکومیت اقدام اتحادیه اروپا در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی اظهار کرد: پاسداری از انقلاب محدود به لباس یا جایگاه خاص نیست و همه مردم ایران در هر کسوتی از آرمانها و ارزشهای اسلامی دفاع میکنند.
حضور گسترده مردم و توسعه راهپیمایی به روستاها
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان ضمن پاسداشت یاد و خاطره سردار دلها حاج قاسم سلیمانی افزود: پس از شهادت ایشان، سلیمانیهای بسیاری از نسل جوان برخاستند تا راه او را با قوت ادامه دهند.
وی با اشاره به شعار محوری دهه فجر امسال «ایران مقتدر، ملت پیروز» گفت: انقلاب اسلامی ایران در طول ۴۷ سال عمر پربرکت خود همچون سروی استوار ایستاده است و مردم با حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن اقتدار ملی را به نمایش میگذارند.
حجتالاسلام اشجری اعلام کرد: راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن در ۶۶ نقطه استان برگزار میشود و در چند سال اخیر تلاش شده این مراسم از شهرها به روستاها توسعه یابد که به نشاط عمومی جامعه افزوده است.
وی افزود: راهپیمایی مرکز استان ساعت ۹ صبح از چهار مبدا به سوی میدان شهدای ذهاب آغاز میشود و سخنران مراسم یکی از چهرههای ملی خواهد بود.
جشن بزرگ انقلاب و نورافشانی در شب ۲۲ بهمن
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با دعوت از دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی و سازمانهای مردمنهاد برای همکاری، گفت: مردم ایران علیرغم برخی نارضایتیها، دوستدار و حامی انقلاب هستند و اجازه نخواهند داد دشمنان به اقتدار میهن خدشهای وارد کنند.
وی با بیان اینکه خداوند وعده داده است هر عملی که خشم دشمن را برانگیزد پاداش داده خواهد شد، افزود: یومالله ۲۲ بهمن بهترین فرصت است تا چهره کریه دشمن بار دیگر رسوا شود.
حجتالاسلام اشجری در پایان از برگزاری جشن بزرگ انقلاب در شب ۲۲ بهمن با طنین گلبانگ الله اکبر و نورافشانی در سراسر استان خبر داد و تصریح کرد: مردم ولایتمدار گیلان برای شرکت پرشور در چهل و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی لحظهشماری میکنند.
گفتنی است؛ همچنین، ۱۲۱ مصوبه برای برگزاری باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن در استان تصویب شد.
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