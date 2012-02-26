12 پروژه گردشگری در کردستان اجرایی شد/ توسعه گردشگری در سدهای استان

امیر الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان در راستای توسعه و تقویت زیرساخت های این بخش از اجرایی شدن 12 طرح و پروژه عمرانی و گردشگری از ابتدای سال جاری در سطح استان با اعتبار 9 هزار و 400 میلیون ریال خبر داد.

وی افزود: این پروژه ها شامل اجرای فاز دو کمپ گردشگری قشلاق - گریزه، اجرای فاز دو کمپ گردشگری امام زاده حمزه عرب بیجار، احداث کمپ گردشگری نوره و اورامانات تخت، تجهیز مدارس برای اسکان گردشگران، زیرساخت منطقه نمونه گردشگری نجنه، زیرساخت مجتمع بین راهی اسپینوزا محور سقز - بانه، زیرساخت مجتمع بین راهی عبداللهی محور بانه - مریوان، زیر ساخت هتل لاله بانه و هتل لاله سنندج و ادامه دسترسی به خضرزنده و کمپ نوره است که که 10 پروژه آن 100 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و دو پروژه دیگر تقریبا 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان بیان کرد: انجام مطالعات قطب گردشگری زریوار مریوان با اعتباری بالغ بر 800 میلیون ریال و مطالعات منطقه نمونه گردشگری آبیدر سنندج با اعتباری بالغ بر دو هزار و 120 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی انجام و در کارگروه امور زیربنایی مورد تصویب قرار گرفت.

مهیا شدن زیرساخت های گردشگری در پنج سد کردستان برای سرمایه گذاری

الهی گفت: از مجموع سدهای استان پنج سد که دارای پتانسیل گردشگری هستند به عنوان منطقه نمونه گردشگری معرفی شده و مطالعات و امکان سنجی آنها برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شده است.

وی بیان کرد: این سدها شامل سنگ سیاه، سورال، گاوشان، سد وحدت در منطقه نمونه سراب قامیش و سد زرینه رود در منطقه نمونه قلندر است که در کنار آنها سدهای چراغ ویس، سیازاخ، زیویه، امیر آباد رمشت، گاران، آزاد و ژاورود نیز قابلیت گردشگری دارد و هم اکنون در این راستا آماده قبول طرحه ای گردشگری سرمایه گذاری است.

مرمت سنگ محراب روستای باشماق شهرستان سقز

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان در ادامه از مرمت سنگ محراب روستای باشماق شهرستان سقز خبر داد.

الهی گفت: سنگ محراب روستای باشماق که توسط قاچاقچیان آثار تاریخی ربوده شده بود و به شدت دچار آسیب و شکستگی شده بود در کارگاه حفاظت و مرمت اداره کل میراث فرهنگی استان کردستان مرمت شد.

وی یادآور شد: سنگ مذکور برای ساکنان روستا و افراد محلی حالتی مقدس دارد و به همین دلیل نیز میراث فرهنگی استان توجهی ویژه برای مرمت آن داشت و این کار به بهترین شکل ممکن عملی شد.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان در پایان گفت: سنگ محراب باشماق پس از اتمام مراحل حفاظتی و مرمتی به روستای باشماق سقز منتقل و در محل اصلی خود نصب شد.