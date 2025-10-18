طرح جامع شهرهای کامیاران و دیواندره به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان کردستان که شامگاه شنبه با حضور استاندار کردستان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و جمعی از مسؤولان برگزار شد، طرح جامع شهر کامیاران با لحاظ کردن نظرات فرماندار این شهرستان و طرح جامع شهر دیواندره به تصویب رسید.

این مصوبات در راستای ارتقای وضعیت شهری و بهبود برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای انجام شده است.

همچنین در این جلسه، قرارداد واگذاری پروژه‌های مرتبط با ماده ۲۷ سال ۱۴۰۳ به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اعطا شد.

در سال ۱۴۰۳، پس از برگزاری جلسات کارگروه ماده ۲۷ و طی مراحل قانونی، چهار پروژه شاخص در حوزه‌های ورزشی، فرهنگی و میراث تاریخی به بخش خصوصی واگذار شد که مجموع سرمایه‌گذاری آن‌ها بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

این پروژه‌ها علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها، به ایجاد اشتغال و رونق گردشگری در استان کردستان کمک شایانی خواهند کرد.

پروژه‌های واگذار شده شامل احداث مجموعه فرهنگی وصال شیرین در بیجار، تکمیل و مرمت منزل دل روشن سنندج، احداث مجموعه ورزشی ۲۲ گولان سنندج و تکمیل و مرمت پروژه حسین پناهی هستند.

این پروژه‌ها با هدف احیای میراث فرهنگی، توسعه زیرساخت‌های ورزشی و گردشگری، و ایجاد بسترهای اشتغال پایدار در استان اجرا می‌شوند.

سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها به‌طور مستقیم زمینه اشتغال برای ۸۵ نفر را فراهم می‌کند، علاوه بر این، دو پروژه دیگر نیز در مرحله عقد قرارداد قرار دارند که می‌توانند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد منطقه داشته باشند.

انتظار می‌رود با اجرای این طرح‌ها، استان کردستان شاهد تحولی جدید در بخش‌های مختلف فرهنگی، ورزشی و گردشگری باشد و از ظرفیت‌های بومی و محلی به‌خوبی بهره‌برداری شود.