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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۶:۴۲

احمد جباری بیشترین آرا حوزه انتخابیه غرب هرمزگان را کسب کرد

احمد جباری بیشترین آرا حوزه انتخابیه غرب هرمزگان را کسب کرد

بندرلنگه - خبرگزاری مهر: احمد جباری با کسب بیشترین رای در میان نامزدهای حوزه انتخابیه غرب هرمزگان رتبه نخست را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جباری نماینده فعلی مردم غرب استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با کسب 54 هزار و 433 رای رتبه نخست حوزه انتخابیه غرب هرمزگان را در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به خود اختصاص داد.

محمد نصوری رقیب اصلی جباری در این حوزه با کسب 46 هزار و 322 رای در رتبه دوم قرار گرفت.

به این ترتیب و با پایان شمارش آرا در حوزه انتخابیه غرب استان هرمزگان می توان احمد جباری را پیروز قطعی این حوزه انتخابیه نامید.

حوزه انتخابیه غرب استان هرمزگان شامل شهرستانهای بندرلنگه، بستک و پارسیان است.

کد مطلب 1549992

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