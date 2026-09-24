به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جباری، اظهار کرد: حدود ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر دیگر از این مسیر نیز در حال اجراست و همزمان این جاده در حال تعریض، بهسازی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز است.

وی پیش‌بینی کرد تا پایان امسال حدود ۵۰ کیلومتر از این مسیر زیر ترافیک رود.

نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، گفت: حدود ۳۵۰ کیلومتر از این راهگذر در حوزه غرب هرمزگان واقع است و استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان را به یکدیگر متصل می‌کند.

جباری، افزود: از بندرخمیر تا بندرلنگه به جز بخش‌های محدودی مسیر به صورت چهارخطه و دو مسیره زیر ترافیک است، اما در مسیر بندرلنگه به سمت پارسیان به ویژه محدوده ملو تا سرای بندر چارک نقاط حادثه‌خیز و خطرسازی وجود دارد که اجرای مسیر دوم در این محدوده در دستورکار قرار گرفته است.

وی با اشاره به تأثیر شرایط جنگی بر روند اجرای طرح، گفت: قرار بود حدود ۳۰ کیلومتر از این مسیر در هفته دولت زیر ترافیک رود، اما شرایط جنگی موجب تأخیر در اجرای عملیات شد.

جباری، افزود: اکنون با توجه به منابعی که برای راهگذر ساحلی پیگیری تأمین و اختصاص یافته است، ساخت و بهسازی مسیر با جدیت ادامه دارد.

نماینده مردم غرب هرمزگان، پیش‌بینی کرد: تا شهریور سال آینده تمام مسیر راهگذر ساحلی در حوزه غرب استان زیر ترافیک قرار گیرد و دغدغه اجرای مسیر دوم جاده بندرلنگه برای مردم منطقه برطرف شود.

احمد جباری، افزود: حدود ۲ هزار علمک گاز تا دو ماه آینده در این شهرستان نصب می‌شود.

وی گفت: بهره‌مندی از شبکه گازرسانی، علاوه بر کاهش مشکلات مردم در تأمین گاز به‌ویژه برای خانواده‌ها، موجب سهولت دسترسی شهروندان به گاز طبیعی و ارتقای خدمات زیرساختی این شهرستان می‌شود.

نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: برای اجرای این طرح منابع مالی قابل توجهی اختصاص یافته و با پیگیری‌های صورت گرفته از وزارت نفت گازرسانی به شهرستان بندرلنگه و بخش‌های تابعه شتاب گرفته است.