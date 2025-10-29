به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جباری با اعلام این خبر با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و صنعتی هرمزگان و وقوع مکرر حوادث ناشی از سوختگی در استان، احداث بیمارستان تخصصی سوانح سوختگی یک ضرورت انکارناپذیر است، افزود: در حال حاضر تنها مرکز درمانی ویژه سوانح سوختگی در جنوب کشور بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) در شهرک صدرا شیراز است که فاصله زیادی با استان هرمزگان دارد و این موضوع در موارد متعددی موجب بروز خسارات جبران‌ناپذیر برای هم استانی‌های عزیزمان شده است.

وی با بیان اینکه با همت دو برادر نیکوکار و پیگیری‌های مستمر انجام‌شده مقرر شده است عملیات احداث و تجهیز این بیمارستان در شهرستان بستک به شرط صدور مجوزات لازم از وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان آغاز شود، گفت: انتخاب شهرستان بستک به‌دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه آن است که در مرکز مناطق جنوبی استان فارس و همچنین استان‌های بوشهر و هرمزگان قرار دارد و می‌تواند خدمات درمانی را با دسترسی سریع‌تر به گستره وسیعی از مردم جنوب کشورمان ارائه دهد.

نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اعلام این موضوع که پیگیری‌ها به جهت اخذ مجوز از وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برای احداث این بیمارستان با جدیت آغاز شده است، تأکید کرد: احداث این بیمارستان گام بزرگی در مسیر ارتقای خدمات درمانی و امدادی در جنوب کشور خواهد بود و از رنج بیماران و خانواده‌های آنان که در مسیرهای طولانی برای دریافت خدمات تخصصی سوختگی به یزد و شیراز و… سفر می‌کنند خواهد کاست.