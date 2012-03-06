اجرایی شدن مصوبات سفر دولت/ بافت تاریخی سرتپوله سنندج مرمت می شود

امیر الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرایی شدن بخش زیادی از مصوبات سفر استانی هیئت دولت به کردستان گفت: این مصوبات شامل ساخت هتل، سرویس های بهداشتی و مجتمع های بین راهی است که اکثر این پروژه ها در سال آینده افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرند.

وی افزود: در بحث ساخت هتل ها در استان کردستان هم اکنون هتل لاله سنندج با 30 درصد پییشرفت فیزیکی و هتل شار بانه با 90 درصد پیشرفت فیزیکی عملیات ساخت آن انجام شده است که طبق برنامه زمان بندی شده برای ساخت هتل های سطح استان این پروژه ها تا سال 92 به بهره برداری می رسد.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان بیان کرد: در حال حاضر چهار مجتمع بین راهی سطح استان یارانه های خود را دریافت کرده اند و سه مجتمع بین راهی مجوز ساخت دریافت کرده اند که به دلیل عدم سرمایه و سرمایه گذار کار ساخت آنها شروع نشده است.

الهی در خصوص ساخت سرویس های بهداشتی بین راهی گفت: در طول سال های 89 و 90 تعداد دو سرویس بهداشتی در پارک 15 خرداد و دوکانان شهرستان بانه ساخته شده است و در حال حاضر کار ساخت کمپینگ گردشگری توسط بخش خصوصی در صلوات آباد شهرستان سنندج نیز شروع شده است که با 80 درصد پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی ان دنبال می شود.

بافت تاریخی سرتپوله سنندج ساماندهی می شود



سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان از ساماندهی و احیاء بافت تاریخی سرتپوله در شهرستان سنندج خبر داد و گفت: این پروژه با مشارکت و همراهی بخش خصوصی و یک شرکت سرمایه گذاری خارجی عملیاتی می شود.

الهی افزود: با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان و استانداری و سازمان همیاری شهرداری ها و مشارکت یک شرکت خارجی بنام 4u طرح ساماندهی، احیاء و مرمت بافت تاریخی سرتپوله در شهرستان سنندج در آینده ای نزدیک اجرایی می شود.

وی افزود: با انجام این کار که برای اولین بار صورت می گیرد، بافت تاریخی سرتپوله به عنوان یک بافت نمونه تاریخی و میراثی در کشور معرفی و شناسایی می شود.

سرپرست میراث، فرهنگی و صنایع دستی استان کردستان عنوان کرد: این بافت تاریخی حدود 16 هکتارمساحت دارد که در طول دو تا سه سال کار مرمت و بازسازی آن طولی می کشد.