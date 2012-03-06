مرگ 970 نفر بر اثر غرق شدگی و 660 نفر بر اثر برق گرفتگی در سال 90

به گزارش خبرگزاری مهر، در ده ماهه امسال 967 نفر بر اثر غرق‌شدگی جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوتیهای ناشی از غرق‌شدگی یکهزار و 71 نفر بود، 9.7 درصد کاهش یافته است.

همچنین از کل فوت شدگان ناشی از غرق‌شدگی در ده ماهه امسال 833 نفر مرد و 134 نفر زن بودند، همچنین بیشترین آمار مرگ ناشی از غرق‌شدگی با عدد 177 نفر در ماه مرداد ثبت شده است.

این گزارش می افزاید: در 10 ماهه امسال به ترتیب استانهای خوزستان با 172، مازندران با 152 و گیلان با 87 فوتی بیشترین میزان مرگ ناشی از غرق‌شدگی را به خود اختصاص می دادند.

مرگ 660 نفر بر اثر برق گرفتگی

همچنین پزشکی قانونی اعلام کرد: در ده ماهه امسال 660 نفر (587 مرد و 73 زن) بر اثر برق گرفتگی در کشور جان باختند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوتی های ناشی از برق گرفتگی 664 نفر بود، شش دهم درصد کاهش یافته است.

بیشترین تعداد فوتیهای ناشی از برق گرفتگی به ترتیب در استانهای تهران با 112 نفر، خوزستان 78 نفر و فارس 46 نفر و کمترین آن نیز به ترتیب در استان های مرکزی یک نفر، خراسان شمالی، ‌خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد هر یک با چهار نفر ثبت شده است.

بر اساس آمار های موجود مرگ ناشی از برق گرفتگی در دی ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 16.3 درصد کاهش یافته و از عدد 49 به 41 مورد رسیده است.