به گزارش خبرنگار مهر، نشست انجمن سینمای جوان به مناسبت تشریح عملکرد این انجمن در سال 1390 با حضور هاشم میرزاخانی مدیرعامل انجمن سینمای جوان و حسین ثابت قدم دبیر جشنواره فیلم کوتاه اترک برگزار شد. میرزاخانی در این نشست گفت: حضور سینمای مستند در جشنواره سی‌ام فیلم فجر اتفاق مبارکی بود که انجمن سینمای جوان را به‌عنوان متولی در کشف استعدادهای جوان سینما بر‌ آن داشت تا در جشنواره سال آینده فیلم‌های حرفه‌ای کوتاه و موضوع محور در قالب اپیزودهای مختلف در باکس 90 دقیقه‌ای به عنوان نماینده فیلم کوتاه در جشنواره فیلم فجر نمایش داده می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره منطقه‌ای فیلم کوتاه اترک گفت: جشنواره‌های منطقه‌ای بهترین فرصت برای ارسال آثار استانی است و خوشبختانه استقبال از برگزاری این جشنواره در بین جوانان شهرستانی‌ها تا اندازه‌ای بوده است که امسال شاهد افزایش 20 درصدی علاقه فیلمسازان جوان به ارایه آثار خود در این جشنواره هستیم.

میرزاخانی افزود: در واقع هدف از برگزاری این جشنواره عرضه و تبادل اندیشه‌ و تجربه‌های هنرمندان، فیلمسازان، عکاسان، فیلمنامه نویسان برای معرفی و شناسایی استعدادهای جوان است.

در ادامه صحبت‌های میرزاخانی، حسین ثابت قدم دبیر چهل و ششمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان با اشاره به کم و کیف برگزاری این جشنواره گفت: جشنواره فیلم کوتاه اترک از تاریخ 21 تا 23 اسفندماه با حضور 7 استان خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، هرمزگان، سیستان و بلوجستان، کرمان و گلستان برگزار خواهد شد. در این جشنواره که با استقبال 1721 اثر از هنرمندان فیلمساز، عکاس، طراح پوستر و فیلمنامه‌نویس روبرو شد 47 فیلم، 14 پوستر، 57 عکس و 17 فیلمنامه به بخش‌های مسابقه راه یافت و مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی در ادامه با اشاره به هیات انتخاب و داوری جشنواره گفت: در بخش فیلم آقایان حمید دهقان‌پور، شهاب ملت‌خواه و مهدی عظیمی، در بخش عکس و پوستر فیلم حسن غفاری، مجتبی آقایی و امیرعلی جوادیان و همچنین در حوزه فیلمنامه‌نویسی حمید جمدر، محمود سالاری، محمدجعفر یوسفیان آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره را مورد ارزیابی و داوری قرار دادند. یکی از اتفاق‌های خوب در این جشنواره حضور وزیر ارشاد در مراسم اختتامیه است که عصر روز شنبه 20 اسفندماه برگزار خواهد شد.

پس از پایان صحبت‌های ثابت قدم مدیرعامل انجمن سینمای جوان با ارایه گزارشی از عملکرد این انجمن در سال 90 گفت: گام نخست در حوزه فعالیت‌های انجمن سینمای جوان آموزش بود چرا که این انجمن به عنوان متولی آموزش و کشف استعدادهای فیلمسازان با در اختیار داشتن دفاتر 60 گانه وظیفه کشف استعدادهای سینمایی را دارد. از همین‌رو ارتقاء مقوله آموزش برنامه‌ جدی‌ای بود که در سال جاری پیگیری شد.

میرزاخانی در ادامه افزود: مبحث آموزش را در سه بخش بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت برنامه‌ریزی کردیم. در گذشته هنرجویان در بحث آموزش بلندمدت تنها 4 واحد درسی را می‌گذراندند که نقص‌هایی در شیوه گذشته وجود داشت ولی در حال حاضر تغییراتی ایجاد شده است.

وی گفت: به این معنا که جذب هنرجو را جدی گرفتیم و ثبت نام‌ها اغلب اینترنتی انجام می‌شود و پس از آ‌ن یک آزمون سراسری برگزار می‌کنیم. در آزمون سال 90، 2100 متقاضی نام نویسی کرده بوند که 800 نفر از آنها برای اولین دوره با شرح درس‌های مشخص در 16 واحد آموزشی در تمام حوزه‌های سینمایی در حال آموزش دیدن هستند.

رئیس هیات مدیره انجمن سینمای جوان درادامه با اشاره به برگزاری دوره‌های تکمیلی پس از آموزش بلندمدت در انجمن سینمای جوان افزود: جدا از بحث کشف استعدادهای جوان سینمایی، انجمن سینمای جوان به عنوان متولی آموزش در سینمای حرفه‌ای نیز وظایفی را برعهده دارد و باید نیروی انسانی در حوزه‌های مختلف تولید اعم از فیلمبردار،‌ کارگردانی، فیلمنامه نویسی، تهیه کنندگی، تدوین و... تربیت کنیم. از همین‌رو دانشجویانی که در آموزش‌های بلندمدت موفق به کسب نمرات بالا شدند؛ این دوره‌های تکمیلی را می‌گذرانند که این دوره‌ها در حال حاضر در شاخه‌های تصویربرداری، تدوین، کارگردانی و فیلمنامه نویسی هستند که پس از پایان این دوره مدرکی معادل فوق دیپلم به آنها داده می‌شود.

وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به این مطلب که این انجمن قابلیت تبدیل شدن به یک دانشکده سینمایی را دارد گفت: طرح تاسیس دانشکده سینمایی توسط انجمن سینمای جوان از سال‌های گذشته مطرح بوده و جسته و گریخته اقداماتی در این زمینه نیز صورت گرفته است اما در نظر داریم در سال آینده برنامه‌های جدی برای تاسیس این دانشکده را پیگیری کنیم از همین رو با شورایعالی انقلاب فرهنگی وارد مذاکره شده‌ایم. ضمن اینکه فارغ‌التحصیلان باید آثاری را به‌عنوان پایان‌نامه با موضوعات مشخص زیر نظر استاد راهنما تهیه کنند و انجمن به عنوان تهیه کننده این فیلم‌ها نخستین دوره جشنواره فارغ‌التحصیلان انجمن سینمای جوان را تهران برگزار می‌کند.

این مدیر سینمایی درباره کم و کیف حمایت از هنرجویان این مرکز در حوزه تهیه و تولید گفت:‌ بنا داریم در جهت تولید حرفه‌ای گام جدی برداریم و این تولید حرفه‌ای شامل فیلمسازانی است که قدم‌های جدی در حوزه ساخت فیلم کوتاه برداشته‌اند اما کمک انجمن نقدی نیست و تنها تا سقف 10 میلیون تومان تجهیزات فیلمسازی به صاحبان فیلم تعلق می‌گیرد.

مدیرعامل انجمن سیمای جوان در پایان صحبت‌های خود با اشاره به برگزاری بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران گفت: یکی از اتفاقات خوب در حوزه برگزاری جشنواره فیلم کوتاه تغییر زمان این رویداد فرهنگی است به این معنا که این جشنواره در مهرماه برگزار می‌شد اما به دلیل ترافیک جشنواره‌های مختلف در فصل پاییز تازه‌ترین دوره از جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه از تاریخ 10تا 16 شهریورماه برگزار می‌کنیم.

وی افزود: این جشنواره در حال حاضر به مرحله خوبی رسیده و تمام فیلم‌ها در فرمت HD نمایش داده می‌شود که این فرمت نمایش را برای نخستین‌بار در جشنواره سال گذشته فیلم کوتاه پایه‌گذاری کردم. خوشبختانه جشنواره فیلم فجر و جشنواره فیلم کوتاه هم آثار ارسالی خود را با این فرمت نمایش دادند.