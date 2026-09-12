به گزارش خبرنگار مهر، فروزان کهورینژاد ظهر شنبه به مناسبت روز سینما در گفتوگوی رسانهای ضمن تبریک این روز به هنرمندان و فعالان عرصه سینما، اظهار کرد: روز سینما را به همه هنرمندان، فیلمنامهنویسان، کارگردانان، فیلمبرداران، صدابرداران، صداگذاران، تدوینگران و همه علاقهمندان به هنر هفتم تبریک میگویم و امیدوارم روزهای روشنتری برای سینمای ایران به ویژه فیلم کوتاه رقم بخورد.
برگزاری و پیگیری جشنوارههای سینمایی
وی افزود: این روزها درگیر برگزاری و پیگیری چند رویداد سینمایی هستیم که برنامههای آنها با روز سینما همزمان شده است.
مسئول انجمن سینمای جوان استان هرمزگان، ادامه داد: جشنواره فیلمنامهنویسی خلیج فارس قرار بود در اردیبهشتماه سال جاری برگزار شود، اما به دلیل شرایط بحرانی حاکم بر کشور تغییراتی در برنامه آن ایجاد شد و در نهایت امروز اخبار این رویداد به شکل مجازی از صفحه رسمی جشنواره در اینستاگرام و همچنین صفحه رسمی انجمن سینمای جوان بندرعباس منتشر میشود و علاقهمندان میتوانند اخبار جشنواره را از این مسیرها دنبال کنند.
کهورینژاد، عنوان کرد: امروز همچنین از فراخوان پانزدهمین جشنواره فیلم و عکس اردیبهشت رونمایی شد و انجمن سینمای جوان هرمزگان برگزاری و اجرای مستمر این دو جشنواره را در کارنامه فعالیتهای سینمایی استان دنبال کرده است.
کشف استعدادهای جوان در سینما
وی هدف از برگزاری این جشنوارهها را کشف استعدادهای جوان در حوزه فیلمنامهنویسی و فیلم و عکس عنوان کرد و گفت: اهمیت فیلمنامهنویسی به عنوان یکی از زیرساختهای تولید فیلم کوتاه همچنین شناسایی و معرفی استعدادهای نوظهور در حوزه فیلم و عکس در استان هرمزگان از اهداف برگزاری این رویدادها است.
مسئول انجمن سینمای جوان استان هرمزگان با اشاره به فعالیت دفاتر انجمن سینمای جوان در سراسر کشور، بیان کرد: دفتر مرکزی انجمن در تهران قرار دارد و عمده فعالیت آن در زمینه آموزش و تولید فیلم کوتاه است.
وی خاطرنشان کرد: علاقهمندان میتوانند با مراجعه به دفاتر انجمن سینمای جوان در سراسر کشور دورههای مربوط به مشاغل سینمایی را به شکل کاربردی و تخصصی و به صورت دورههای کامل یا تکدرس فرا بگیرند.
برگزاری کارگاههای تخصصی فیلم کوتاه
کهورینژاد، افزود: در استان هرمزگان نیز کارگاههای آموزشی پیشرفته به شکل مستمر برگزار میشود و معمولاً از اساتید برجسته برای برگزاری این دورهها استفاده میکنیم. این کارگاهها به شکل فشرده برگزار میشوند و تأثیر مؤثری در روند آموزش و تولید فیلم کوتاه دارند.
وی درباره ظرفیت پذیرش هنرجویان در دورههای آموزشی انجمن نیز گفت: معمولاً ظرفیت پذیرش از ۱۵ نفر به بالا است و سقف پذیرش در برخی دورهها و زمانها متفاوت است. تصمیمگیری درباره سقف ظرفیت برخی دورهها توسط معاونت آموزش در تهران انجام میشود، اما اگر احساس کنیم فردی علاقهمند به آموزش و یادگیری فیلم کوتاه است، تلاش میکنیم این مسیر را برای او مسدود نکنیم.
هرمزگان ظرفیت ویژه سینمای مستند دارد
مسئول انجمن سینمای جوان استان هرمزگان در ادامه با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه سینمای مستند، اظهار کرد: شخصاً سینمای مستند را بسیار دوست دارم و استان هرمزگان با توجه به آداب و رسوم و فرهنگ غنی خود، بهشت مستند است.
کهورینژاد، تأکید کرد: اگر فیلمسازان استان هرمزگان به حوزه سینمای مستند توجه بیشتری داشته باشند، علاوه بر تولید یک اثر سینمایی میتوانند به ثبت رویدادها، آداب و رسوم و فرهنگهایی کمک کنند که شاید در آینده در معرض فراموشی قرار بگیرند.
وی افزود: ثبت این آداب و رسوم و فرهنگها از طریق سینمای مستند میتواند موجب شود این میراث فرهنگی همواره زنده بماند.
نظر شما