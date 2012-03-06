یادواره شهدای دانش آموز در قم برگزار شد/ تجلیل از بسیجیان نمونه

به گزارش خبرگزاری مهر، یادواره شهید مرحمت بالازاده و شهدای دانش آموز با حضور مسئولان سپاه و بسیج و اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار قم و نیز دانش آموزان بسیجی در دبیرستان محتشم کاشانی برگزار شد.



در این مراسم فرمانده حوزه مقاومت چهار بسیج دانش آموزی بیان کرد: این یادواره به منظور معرفی بیشتر شهدای دانش آموز وگرامیداشت یاد وخاطره آنان بخصوص دانش آموز شهید مرحمت بالازاده برگزار شد.



مجید کدخدایی روایتگری دفاع مقدس با حضور " ارزندی" از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و نیز مداحی توسط جواد احمدی را از بخشهای این یادواره ذکر کرد.



وی همچنین به اجرای سرود و موزیک حماسی، پخش کلیپ در ارتباط با بصیرت و ارزشهای دفاع مقدس در این یادواره اشاره کرد.



فرمانده حوزه مقاومت چهار بسیج دانش آموزی در پایان گفت: از ویژگیهای دیگر این یادواره را فضای سازی گسترده و متناسب با ایثاروشهادت توسط دانش آموزان بسیجی این دبیرستان است.



بسیجیان نمونه در قم تجلیل شدند



طی مراسمی در حسینه ثارالله سپاه علی‌بن‌ابیطالب(ع) و با حضور فرمانده و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع)، فرماندهان حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج، مربیان و سرگروه‌های حلقه‌های معرفتی شجره طیبه صالحین، بسیجیان نمونه مورد تقدیر قرار گرفتند.



مهدی اریسی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) در این مراسم بر لزوم اخلاص در عمل برای تهذیب نفس و نیز توسعه فعالیت تربیتی در قالب شجره طیبه صالحین تاکید کرد.



مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه د ر ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) در این مراسم بیان کرد: بسیجی اگر در تربیت و آموزش تلاش کند هم می‌تواند نقش عالمان را ایفا کند و هم در هنگام نبرد نقش مجاهدان را ایفا کند.



در پایان مراسم تعدادی از مسئولان نمونه صالحین و فرمانده پایگاه بسیج خواهران مورد تقدیر شد.

