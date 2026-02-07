۱۸ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۲۸

جشن تکلیف دختران مدرسه شیخ کلینی گوهران برگزار شد

بشاگرد- مراسم جشن تکلیف دانش‌آموزان دختر مدرسه شیخ کلینی شهر گوهران با حضور مسئولان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن تکلیف دانش‌آموزان دختر مدرسه شیخ کلینی شهر گوهران صبح شنبه با حضور جمعی از مسئولان و خانواده‌های این دانش‌آموزان برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی هاشمی دبیر قرارگاه تحول محله شهید ذاکر جعفری، بخشدار بخش گوهران، فرمانده حوزه مقاومت بسج امام حسین (ع) گوهران و مسئول نمایندگی آموزش و پرورش بخش در این مراسم حضور داشتند و دانش‌آموزان با آداب و مناسک تکلیف شرعی آشنا شدند.

بر اساس این گزارش، در این مراسم معنوی برنامه‌های متنوعی از جمله قرائت قرآن، اجرای سرود، اهدای هدایا و لوح تقدیر به دانش‌آموزان و برگزاری آیین نمادین بلوغ اجرا شد.

فرمانده حوزه مقاومت بسج امام حسین (ع) گوهران و مسئول نمایندگی آموزش و پرورش بخش نیز با حضور در جمع دانش‌آموزان، بر لزوم الگوگیری از سیره شهدا و بزرگان دین تأکید کردند.

این مراسم با استقبال گرم خانواده‌ها و دانش‌آموزان همراه بود و فضایی معنوی در مدرسه شیخ کلینی حاکم کرد.

کد مطلب 6741370

