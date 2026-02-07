جشن تکلیف دختران مدرسه شیخ کلینی گوهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن تکلیف دانش‌آموزان دختر مدرسه شیخ کلینی شهر گوهران صبح شنبه با حضور جمعی از مسئولان و خانواده‌های این دانش‌آموزان برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی هاشمی دبیر قرارگاه تحول محله شهید ذاکر جعفری، بخشدار بخش گوهران، فرمانده حوزه مقاومت بسج امام حسین (ع) گوهران و مسئول نمایندگی آموزش و پرورش بخش در این مراسم حضور داشتند و دانش‌آموزان با آداب و مناسک تکلیف شرعی آشنا شدند.

بر اساس این گزارش، در این مراسم معنوی برنامه‌های متنوعی از جمله قرائت قرآن، اجرای سرود، اهدای هدایا و لوح تقدیر به دانش‌آموزان و برگزاری آیین نمادین بلوغ اجرا شد.

فرمانده حوزه مقاومت بسج امام حسین (ع) گوهران و مسئول نمایندگی آموزش و پرورش بخش نیز با حضور در جمع دانش‌آموزان، بر لزوم الگوگیری از سیره شهدا و بزرگان دین تأکید کردند.

این مراسم با استقبال گرم خانواده‌ها و دانش‌آموزان همراه بود و فضایی معنوی در مدرسه شیخ کلینی حاکم کرد.