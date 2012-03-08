نخستین موزه سنگ و گوهر اراک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این موزه صبح پنج شنبه با مشارکت بخش خصوصی و به همت یکی از هنرمندان صنایع‌دستی با اعتباری بالغ بر 200 میلیون تومان استان افتتاح شد.

مسئول موزه سنگ و گوهر اراک در این مراسم گفت: در این موزه 120نمونه از کانی های موجود در طبیعت به نمایش عموم گذاشته شده است

علی غفاری افزود: بیش از 350 قطعه نمونه نفیس از کانی های کمیاب، قیمتی و نیمه قیمتی و قطعاتی از کانی های تراش خورده از جمله پریت، آلوامارین، یاقوت سرخ، یاقوت کبود، کریستال کانی ها،مالاکیت، مگنتیت،اسپردومن، آمتیسیت،آماپونیت،کوارتز و عقیق جمع آوری شده و در معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی افزود: این موزه دارای مجموعه کاملی از سنگ ها و کانی های منحصر به فرد از سراسر جهان و ایران می باشد همچنین نمونه هایی از کانی های استان نیز در موزه وجود دارد که از لحاظ تنوع نمونه ها اولین موزه در استان است.

گردن آویزنقره شمسه استاد علی غفاری که از سنگ نیمه قیمتی" ژاسپر" تراشیده شده به خاطر مخراج کاری و نگین تراشی ظریف و تراش‌های حرفه‌ای در سال 2010 مهر اصالت یونسکو را دریافت کرده است نیز در موزه به نمایش درآمده است.