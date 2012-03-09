سیمای لرستان از وجود تکدی گری پاک شود/ ضرورت فعالیت جدی متولیان

به گزارش خبرنگار مهر، تکدی گری به عنوان یکی از عواملی که می تواند آسیب های اجتماعی دیگری را در پی داشته باشد امروز در سطح استان لرستان مطرح است که به نظر می رسد چاره اندیشی برای رفع این معضل باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

از سوی دیگر تکدی گری عملی مجرمانه است که در حاشیه آن علاوه بر امر تکدی گری، افراد متکدی می توانند به کارهای ناهنجار اجتماعی دست بزنند که عواقب وخیمی در جامعه به دنبال خواهد داشت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان عصر پنج شنبه در جلسه ساماندهی متکدیان با تاکید بر جمع آوری متکدیان و معتادان متکدی در آستانه ایام نوروز گفت: تمام دستگاههای مربوطه در این مورد برحسب تکلیف باید تلاشی همه جانبه را انجام دهند تا سیمای شهر خرم آباد در ایام نوروز از پدیده تکدی گری پاک شود.

حسن شریعت نژاد با بیان این مطلب که ایام نوروز فرصت مناسبی برای تکدی گری افراد معتاد و ولگرد است، تاکید کرد: در سالجاری در زمینه جمع آوری متکدیان و افراد معتاد اقدامات خوبی صورت گرفته است که باید تلاش کنیم در ایام نوروز نیز فرصت تکدی گری از این افراد گرفته شود.

وی افزود: بعضی مسافران نوروزی فکر می کنند متکدیان در سطح شهر افرادی فقیر هستند در صورتیکه چنین نیست و بیشتر متکدیان موجود در لرستان از خارج استان می آیند و چهره استان ما را نیز مخدوش و نازیبا می کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان گفت: اکثر متکدیان به صورت تیمی و باندی در ایام نوروز وارد استان لرستان شده که روزانه بالای 100 تا 150 هزار تومان از تکدی گری درآمد کسب می کنند.

وی به نقش بهزیستی و شهرداری برای جمع آوری متکدیان اشاره کرد و گفت: جمع آوری و خارج کردن این افراد از استان باید به شکلی منظم و مستمر صورت گیرد.

شریعت نژاد یادآور شد: اگر ما بتوانیم طرح های مربوط به ساماندهی و جمع آوری متکدیان را به طور مستمر اجرا کنیم به مرور مشکل تکدی گری در استان حل می شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان همچنین در خصوص جمع آوری متکدیان معتاد در سطح استان عنوان کرد: جمع آوری متکدیان معتاد در استان باید توسط متولیان امر به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: همچنین در برخی مواقع مشاهده می شود که در مکانهای عمومی از جمله مطب ها متکدیان آرامش را از شهروندان می گیرند که شهرداری موظف است به محض اطلاع از محل آنها ظرف مدت دو ساعت آنها را جمع آوری کرده و به بهزیستی تحویل دهند.

شریعت نژاد با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در این زمینه، افزود: یکی از راه حل هایی که باعث از بین رفتن پدیده تکدی گری می شود این است که مردم نسبت به این موضوع که تکدی گری جرم است و نباید به شخص متکدی کمک کرد آگاه شوند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر ضرورت ارتقا آگاهی مردم از پدیده تکدی گری و ماهیت متکدیان، گفت: مردم باید بدانند که افراد نیازمند از طریق کمیته امداد تحت حمایت قرار می گیرند به گونه ای نیاز به روی آوردن به این پدیده ندارند.