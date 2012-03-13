آتش سوزی خیابان گلزار بابل تلفات جانی نداشت

حسین خان پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه 125 مبنی بر وقوع حریق در یک واحد مسکونی واقع در خیابان گلزار 14 بحر ارم غربی این شهر، بلافاصله دو اکیپ عملیاتی از ایستگاه مرکزی آتش نشانی با تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام و اقدام به اطفای کامل حریق کردند.

وی افزود: بررسی های اولیه نشان داده که کانون احتمالی وقوع حریق، کرسی برقی موجود در اتاق پذیرایی بوده و با حضور به موقع ماموران آتش نشانی و مهار کامل شعله های آتش، از گسترش آن به سایر اتاقهای ساختمان جلوگیری به عمل آمده است.

خان پور گفت: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در بر نداشته است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل بیان داشت: وقوع حریق دیگر در یک واحد مسکونی واقع در روستای صلحدار کلا (بندپی غربی) بوده بلافاصله اکیپ عملیاتی ایستگاه مرکزی آتش نشانی به محل اعزام و حریق را به طور کامل مهار کردند.

وی افزود:این حادثه تلفات جانی در برنداشته ولی با توجه به کاه گلی بودن ساختمان، کل سازه و وسایل داخل آن تخریب شده است.

خان پو گفت: علت وقوع حادثه توسط کارشناسان سازمان در دست بررسی است.