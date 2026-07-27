به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌سوزی یک ترانس برق زمینی در میدان ۱۷ شهریور بابل باعث شعله‌ور شدن بخشی از سازه‌های چوبی اطراف محل حادثه شد.

پس از اعلام وقوع حریق، نیروهای آتش‌نشانی با اعزام دو دستگاه خودروی عملیاتی و ۶ آتش‌نشان در محل حاضر شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

با توجه به وجود سازه‌های چوبی در میدان، آتش به بخش‌هایی از این سازه‌ها سرایت کرده بود، اما با اقدام سریع نیروهای عملیاتی، حریق در مدت کوتاهی مهار و به طور کامل خاموش شد.

در این حادثه از گسترش آتش به سایر بخش‌های میدان جلوگیری شد و عملیات پس از ایمن‌سازی محل به پایان رسید.