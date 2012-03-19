افزایش قانونی کرایه بین شهری در رودان/ توزیع 80 تن میوه

غلامرضا نظر نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیده سال نوهجری شمسی گفت: بر اساس آمارهای استنتاج شده، در سال گذشته حدود 700هزار نفر از مسافران نوروزی وارد این شهرستان شدند که عمدتا در زیارت سید سلطان محمد اقامت داشتند.

وی عنوان کرد: پیش بینی می شود امسال قریب به 800 هزار نفر از هموطنان عزیز به شهرستان رودان سفر کنند، بر همین اساس برای اولین بار یک واحد نانوایی افزون بر نانوایی سابق و یک واحد عرضه مرغ در این روستا راه اندازی شده، تا مشکل هموطنان مرتفع شود.

فرماندار رودان با اشاره به افزایش نرخ کرایه برون و بین شهری در شهرستان رودان اظهار داشت: بر اساس نظر وزیر راه و شهرسازی از تاریخ 25 اسفند ماه 90 افزایش 20 درصدی کرایه ها کاملا قانونی است و در این زمینه اطلاع رسانی صورت گرفته است. البته این افزایش قیمت پس از تعطیلات نوروزی کان لم یک تلقی می شود و رانندگان باید مطابق نرخ قبل از خدمات ارائه دهند. همچنین شهروندان می توانند در صورت بروز تخلف مراتب را به فرمانداری اعلام کنند.

واحدهای صنفی مکلف به نصب نرخنامه در واحد صنفی هستند

نظر نژاد در خصوص تأمین کالاها و اقلام مورد نیاز مردم در ایام تعطیلات یاد آور شد: طرح کنترل و نظارت بر بازار و مقابله با گرانفروشی در این شهرستان از 25 اسفند ماه اجرا شده و در حال اجراست.

وی تصریح کرد: واحدهای صنفی مکلف به نصب نرخنامه ستاد تنظیم بازار شهرستان رودان در واحد صنفی هستند و شهروندان در صورت تخلف مراتب را به ستاد گزارش کنند. هر چند روی قیمت مرغ و میوه شب عید در استان تصمیم گیری شده است.

فرماندار رودان اضافه کرد: تفاوت قیمت مرغ منجمد با مرکز استان فقط هزار ریال خواهد بود. در همین راستا با توجه به افزایش قیمت در شهرستان های همجوار، تمهیدات لازم در خصوص مبارزه با قاچاق و حمل غیر قانونی دام و طیور و گوشت منجمد و خروج آن از شهرستان ، اندیشیده شده است.

20 تن مرغ منجمد روزهای اول تا سوم فروردین توزیع خواهد شد

وی با بیان اینکه بیش از 20 تن مرغ منجمد در روزهای اول تا سوم فروردین توزیع خواهد شد، گفت: در کنار ورود مرغ توسط بازرگانی، مراکز عرضه مجاز به عرضه مرغ به صورت آزاد هم هستند. اما باید به نرخ اعلام شده مقید باشند ضمن اینکه وزارت بازرگانی درصدد است تا سهمیه استان را افزایش دهد، قطعا در صورت تحقق این تصمیم سهمیه شهرستان نیز افزایش خواهد یافت.

وی در زمینه کمبود مرغ گرم در شهرستان یاد آورشد: متولی عرضه مرغ گرم جهاد کشاورزی است و ستاد تنظیم بازار در تلاش برای حل این مشکل است. در شهرستان رودان کشتارگاه مرغ وجود ندارد و صاحبان مرغداری ها، مرغ را در شهرهای میناب و استان کشتار و عرضه می کنند.

80 تن میوه در ایام نوروز در رودان عرضه می شود

فرماندار رودان افزود: این شهرستان تأمین کننده پرتقال استان در ایام نوروز خواهد بود . از سوی دیگر مقدار 80تن پرتقال و سیب در ایام عید در مراکز فروش عرضه خواهد شد، پیش بینی می شود با عرضه میوه به میزان یاد شده در شهرستان با کمبود مواجه نشویم. البته عرضه کنندگان، به صورت عمده فروشی میوه را عرضه نخواهند کرد تا خللی در بازار ایجاد نشود.