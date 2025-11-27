  1. استانها
  2. هرمزگان
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

موافقت با استعفای «مصیب داوری» از شورای شهر رودان

رودان- فرماندار رودان از موافقت با استعفای «مصیب داوری» عضو شورای شهر رودان خبر داد.

محمد محسنی، فرماندار رودان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استعفای مصیب داوری عضو شورای شهر رودان مورد موافقت قرار گرفته است.

وی افزود: داوری که مدتی پیش به‌عنوان معاون امور هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان منصوب شده بود، به‌دلیل پذیرش مسئولیت جدید خود، درخواست استعفا از عضویت در شورای شهر را ارائه کرده بود.

فرماندار رودان خاطرنشان کرد: با موافقت فرمانداری رودان، فرآیند قانونی خروج داوری از شورای شهر انجام شده و به‌زودی جایگزین وی طبق ضوابط و سازوکارهای قانونی معرفی خواهد شد.

