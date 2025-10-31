یادواره شهدای روستای فاریاب رودان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمعه شب با حضور محمد محسنی فرماندار رودان، جمعی از مسئولان محلی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و اهالی ولایتمدار روستای فاریاب، یادواره شهدای این روستا برگزار شد.

محمد محسنی فرماندار رودان در این آئین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، اظهار کرد: شهیدان با ایثار و ازخودگذشتگی خود امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور را رقم زدند و ما وظیفه داریم یاد و نام آنان را زنده نگه داریم، سیره و منششان را در جامعه ترویج دهیم و آن را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه تکریم خانواده‌های شهدا از مهم‌ترین وظایف مسئولان و آحاد مردم است، افزود: آیا می‌دانیم در همین شهرستان، خانواده شهیدی وجود دارد که از امکانات رفاهی مناسبی برخوردار نیست؟ باید باور کنیم اگر فرزندان این خانواده‌ها به شهادت نمی‌رسیدند، امروز می‌توانستند از مدیران توانمند و مؤثر این سرزمین باشند. بنابراین شایسته است به‌جای هزینه‌کردهای غیرضروری، پویشی مردمی برای حمایت از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران راه‌اندازی کنیم.

محسنی ضمن قدردانی از فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه و بنیاد شهید شهرستان رودان خواستار هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای برگزاری یادواره‌های شهدا شد و تأکید کرد: در دولت وفاق ملی، ما وظیفه داریم در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، یک یادواره جامع شهدای شهرستان با محوریت خانواده‌های معظم شهدا و پیشکسوتان جهاد و ایثار برگزار کنیم تا از مقام شامخ این عزیزان تجلیل شایسته‌تری به عمل آید.