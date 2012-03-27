کامرون در برابر حزب کارگر تسلیم شد/ رسوایی بزرگ در انگلیس

با وجود آنکه تنها چند ماه از افشای دریافت مبالغ هنگفت "اندی کالسون" مشاور رسانه ای سابق نخست وزیر انگلیس از "رابرت مرداک" صاحب شرکت رسانه ای "نیوز کورپوریشن" به عنوان رشوه و دفاع حزب محافظه کار از خود در برابر چنین رسوایی می گذرد، این بار، یک رسوایی دیگر مالی اعتبار این حزب را زیر سوال برد.

رسانه های غربی هم اکنون از یک بحران سیاسی در داخل حزب حاکم انگلیس خبر می دهند و اعضای حزب محافظه کار به انتقادها در این باره که چرا خزانه دار حزب محافظه کار ترتیب دیدارهای نخست وزیر را با ثروتمندان در هفته های اخیر داده است، پاسخ می دهند.

افشای فیلمی که در آن خزانه دار حزب محافظه کار انگلیس از چند نفر که خود را حامیان این حزب جا زده بودند، خواسته تا 250 هزار پوند برای دیدار با نخست وزیر و مقامات عالیرتبه بپردازند به دردسرهای دولت انگلیس افزود.

خزانه دار حزب محافظه کار انگلیس در این فیلم همچنین به حامیان حزب محافظه کار گفته که در صورت پرداخت رشوه می توانند پیشنهادهای خود را در خصوص طرح های سیاسی کشور بیان کنند.

"دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس روز گذشته سرانجام نتوانست در نشست حزب محافظه کار در برابر فشارها برای افشای نام افرادی که از طریق رشوه با وی دیدار خصوصی داشته اند، ایستادگی کند و از اسامی آنها پرده برداشت.

پس از افشای پیشنهاد "پیتر کرادوس" خزانه دار حزب محافظه کار انگلیس به خبرنگار ساندی تایمز برای پرداخت رشوه 250 هزار پوندی به منظور دیدار خصوصی با نخست وزیر، مخالفان دولت یعنی اعضای حزب کارگر خواستار تشکیل کمیته تحقیق برای افشای حقایق در این زمینه و بررسی ابعاد این رسوایی شدند.

پس از افشای این موضوع، دفتر نخست وزیری انگلیس از برخی از دیدارهای شخصی نخست وزیر و همسر وی در داونینگ استریت پرده برداشته، اما به جزئیات این دیدارها اشاره نکرد.

در همین حال "فرانسیس مود" رئیس دفتر نخست وزیر انگلیس گفت : دولت تاکنون به نتایج نشست وزرا پرداخته، اما تشریح جزئیات تک تک دیدارهای کامرون در دفتر خود غیرمعقول است.

وی در ادامه از دیدارهای کامرون با برخی از اعضای حزب محافظه کار به عنوان دیداری دوستانه یاد کرد که نخست وزیر سعی داشته با دوستان صمیمی خود تنها معاشرت کند و موضوع خاصی در آن مطرح نشد.

فرانسیس مود تاکید کرد به دلیل آنکه این دیدارها دوستانه بودند و افراد برای شام به منزل کامرون دعوت شده اند، هرگز منتشر نمی شود.

این اظهارات در حالی است که پیتر کرادوس پس از افشای دریافت مبالغ هنگفت از متقاضیان دیدار با کامرون، ناگهان از سمت خود استعفا، اما در عین حال تاکید کرد با دریافت رشوه نمی توان وساطت دیدارهای خصوصی را با کامرون انجام داد.

با وجود آنکه تنها یک ماه از فعالیت کرادوس نمی گذرد، کامرون به سرعت با استعفای وی موافقت کرد و قول داد تا کمیته ای را در درون حزب محافظه کار تشکیل دهد.

این در حالی است که "اد میلیبند" رهبر حزب کارگر خواستار تشکیل کمیته ای مستقل و رسیدگی به رسوایی مالی اخیر شد و تاکید کرد: باید نخست وزیر اسامی افرادی را که با دادن رشوه با وی دیدار داشته اند، اعلام کند.

از سوی دیگر رابرت مرداک صاحب هفته نامه ساندی تایمز که پیشتر نشستهای وی با نخست وزیران سابق انگلیس به تیتر اول رسانه ها تبدیل شده بود، برای رهایی از فشارهای احتمالی با گذاشتن پیامی در صفحه اجتماعی توئیتر حمایت خود را از تشکیل کمیته ای مستقل برای بررسی ابعاد این رسوایی اعلام کرد.

همچنین در بحبوحه این تحولات داخلی، "جرج اسبورن" وزیر دارایی بریتانیا که از اعضای حزب محافظه کار در دولت ائتلافی با لیبرال دموکراتها است، برای کاهش نارضایتی ها میزان مالیات درآمدها را کاهش داد و این اقدام پرسشهای بسیاری را در خصوص برنامه کاهش هزینه ها که با هدف کاهش کسری بودجه صورت می گیرد، ایجاد کرد.

دیگر اعضای حزب محافظه کار نیز آشکارا با قراردادن مطلبی در وب سایت خود به مزایای حمایت مالی از حزبشان پرداخته و از ثروتمندان خواستند تا به "گروه مقامات" بپیوندند و با پرداخت 50 هزار پوند در سال با کامرون دیدار خصوصی داشته، زیرا این موضوع می تواند بر تجارت آنها تاثیر بگذارد.

این در حالی است که حزب محافظه کار انگلیس که هم اکنون با بیشترین سطح نارضایتی ها از عملکرد خود روبرو است، سعی می کند تا با سانسور واقعیات افکار عمومی را فریب دهد، اما افشای اسامی رشوه دهندگان از سوی کامرون نشان می دهد که این حزب این بار نتوانست در برابر انتقادهای حزب کارگر ایستادگی کند.