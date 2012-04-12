اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم مقاومت همدان نایب قهرمان مسابقات لیگ دوچرخه سواری کوهستان در رده سنی جوانان شد.

بر اساس این گزارش مرحله اول لیگ دوچرخه‌سواری کوهستان باشگاه‌های کشور در ماده دانهیل به میزبانی سنندج برگزار شد و تیم مقاومت همدان با 167 امتیاز پس از شاهین سنندج در جایگاه دوم ایستاد.

همچنین، در رده سنی بزرگسالان مقاومت همدان با 72 امتیاز در جایگاه ششم این دوره از مسابقات قرار گرفت.

در این دوره از پیکارها در ماده دانهیل 19 تیم در رده سنی جوانان و 19 تیم در رده سنی بزرگسالان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

دعوت اسکیت باز همدانی به اردوی تیم ملی جوانان کشور

از سوی کادر فنی13ملی ‌پوش به اردوی تیم ملی اسکیت سرعت جوانان دعوت شدند که نام اسکیت باز همدانی در بین آنها قرار دارد.

در این اردوی آماده‌سازی که از نیمه نخست اردیبهشت‌ماه امسال و به مدت پنج روز در مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود، "امیر صفوی" از همدان شرکت خواهد داشت.

این اردوی آماده سازی به منظور حضور پرقدرت در مسابقات آسیایی و جهانی زیر نظیر مسعود نیک مهر سرمربی تیم ملی اسکیت سرعت جوانان دایر می شود.

مسابقات جهانی و آسیایی اسکیت سرعت مردان به ترتیب در شهریورماه و آبان‌ماه آینده به میزبانی ایتالیا و چین برگزار خواهد شد.

حضور تیرانداز همدانی در اردوی تیم ملی

"سید مهدی موسوی راضی" تیر انداز همدانی در رشته تپانچه بادی در اولین دوره اردوی آمادگی تیم ملی تیراندازی سال 91 حضور دارد.

دور اول این اردو از پنج تا 27 فروردین و دور دوم از ششم اردیبهشت به مدت دو روز در آکادمی تیمهای ملی تهران برگزار می شود.

این اردو برای آمادگی تیم ملی و حضورش از 23 اردیبهشت ماه در مسابقات جهانی ایتالیا در شهر میلان و از یکم خردادماه در مسابقات جهانی کشور آلمان به میزبانی مونیخ برگزار می شود.

"سید مهدی موسوی راضی" در رده سنی بزرگسالان و در رشته تپانچه بادی از سه سال پیش عضو تیم ملی است.

هادی گل محمدی برترین مربی سال 90 فوتبال استان همدان

با اعلام کانون مربیان فوتبال ایران، هادی گل محمدی برترین مربی سال 90 فوتبال استان همدان معرفی شد .

هادی گل محمدی مربی جوانان همدانی دارای مدرک مربیگری A آسیا است و به عنوان برترین مربی سال 90 انتخاب شده است.

وی در حال حاضر مربی تیم فوتبال شهرداری همدان است و سابقه سرمربیگری تیم فوتبال یهزیستی همدان در تمامی رده های سنی را دارد.

علت انتخاب وی ویژگی های فردی، اجتماعی، دیدگاه و ویژگی های فنی ذکر شده است.

دعوت فوتبالیست همدانی به اردوی تیم ملی فوتبال ناشنوایان

فوتبالیست ناشنوای همدانی به اردوی تیم ملی فوتبال ناشنوایان دعوت شد.

غلامحسین پیروانی 20 بازیکن را به چهارمین اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ناشنوایان دعوت کرد که در بین اسامی دعوت شده نام "علی اکبر احمدوند" از همدان به چشم می خورد.

چهارمین اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ناشنوایان برای حضور در هفتمین دوره بازی‌های آسیا و اقیانوسیه از 25 فروردین تا اول اردیبهشت ماه در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون برگزار می‌‌شود.

هفتمین دوره بازی‌های ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه از ششم تا 13 خرداد ماه در سئول کره جنوبی برگزار می‌شود.

چهار کشتی گیر اسدآبادی در راه تیم ملی

چهار کشتی گیر نوجوان شهرستان اسدآباد به مسابقات انتخابی تیم ملی دعوت شدند.

فرزاد قهرمانی و فردین قهرمانی، رسول زارع و محمد علیخانی با کسب عنوان قهرمانی در مسابقات انتخابی کشتی نوجوانان استان همدان سهمیه حضور در اردوی انتخابی کشتی نوجوانان کشور را به دست آوردند.

این اردوی انتخابی از امروز به مدت دو روز در شهر مشهد مقدس برگزار می شود.

کشتی گیران اسدآباد به مربیگری و سرپرستی یداله اشرفیان در این اردو حاضر می شوند.

تیم ملی هاکی در تسخیر بانوان همدانی

پنج بانوی همدانی در اردوی آمادگی تیم ملی هاکی بانوان کشور حضور دارند.

بر اساس این گزارش مربیگری تیم ملی هاکی کشور نیز بر عهده "طیبه نوری"بانوی همدانی است.

اعضا تیم ملی هاکی بزرگسالان را زینب احمدی، فاطمه رجبیان، سمیرا یادگاری، عاطفه رحیم بخش و مینا شجاعی از استان همدان تشکیل می دهند.

این هاکی بازان از امروز فروردین ماه به مدت دو روز به اولین دورة اردوی آمادگی سال 91 اعزام شده اند.

این اردو دو روز به میزبانی قائم شهر برگزار می شود تا اعضا تیم ملی آمادگی لازم را برای حضور در مسابقات آسیایی که از 25 فروردین ماه در تایلند برگزار می شود به دست بیاورند.