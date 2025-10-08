  1. استانها
همدان با چهار نماینده در تیم ملی فوتبال قطع عضو

همدان- رئیس هیئت ورزش های جانبازان همدان گفت: چهار بازیکن فوتبال قطع عضو استان در اردوی تیم ملی زیر نظر کادر فنی تمرینات فشرده‌ای را برای حضور موفق در مسابقات قهرمانی آسیا پشت سر می‌گذارند.

حمید رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از دعوت چهار فوتبالیست قطع عضو استان به اردوی تیم ملی فوتبال خبر داد و اظهار کرد: علی حمیدوند، مهدی درویشی و امیررضا کمریان به همراه علی ظفری، فوتبالیست نهاوندی به‌عنوان دروازه‌بان تیم ملی، به دومین اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال قطع عضو برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا دعوت شده‌اند.

وی افزود: اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتبال قطع عضو ایران از ۱۱ تا ۱۸ مهرماه با هدف افزایش آمادگی فنی و تاکتیکی بازیکنان جهت اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا در حال برگزاری است و ورزشکاران همدانی ما با انگیزه و تلاش مضاعف در این تمرینات حضور دارند.

رحیمی با اشاره به توان و ظرفیت ورزش‌های جانبازان و توانیابان استان همدان تصریح کرد: دعوت این چهار ورزشکار نشان‌دهنده جایگاه شایسته همدان در رشته فوتبال قطع عضو است و امیدواریم با درخشش آنان، نام استان بار دیگر در عرصه بین‌المللی بدرخشد.

