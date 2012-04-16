7 درصد از جمعیت چناران سالمند هستند

علی مهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده شهری در چناران اظهار داشت: سلامت یعنی رفاه جسمی و روحی که ضرورت دارد همگان در این راستا تلاش و همت کنند تا سلامت در جامعه گسترش یابد.

وی ادامه داد: بیماری های قلبی و عروقی، حوادث و سوانح و سرطانها سه عامل اصلی مرگ و میر در ایران است که هر سه این عوامل قابل پیشگیری است.

مهری بیان داشت: برخی بیماری ها خاموش هستند که نیاز است فرد به صورت دوره ای بدن خود را چک و از سلامت بدن خود مطمئن شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان چناران با اشاره به سرانه پایین مصرف ماهی و پروتئین در این شهرستان افزود: مصرف ماهی در سبد غذایی خانواده باید جای بگیرد و لازم است هفته ای دو مرتبه ماهی مصرف شود و همچنین لبنیات در روز سه مرتبه استفاده شود.

وی با اشاره به رشد مراکز عرضه فست فودها در شهراظهار داشت: مصرف فست فودها و پیتزا باید کاهش یابد که مصرف آنها منجر به بیماری های مختلف از جمله سرطان می شود.