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۲۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۲۶

مهری در گفتگو با مهر:

7 درصد از جمعیت چناران سالمند هستند

7 درصد از جمعیت چناران سالمند هستند

چناران - خبرگزاری مهر: مدیر شبکه بهداشت و درمان چناران گفت: 9 هزار سالمند در این شهرستان وجود دارد که نشان می دهد هفت درصد از جمعیت این شهر سالمند هستند.

علی مهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده شهری در چناران اظهار داشت: سلامت یعنی رفاه جسمی و روحی که ضرورت دارد همگان در این راستا تلاش و همت کنند تا سلامت در جامعه گسترش یابد.

وی ادامه داد: بیماری های قلبی و عروقی، حوادث و سوانح و سرطانها سه عامل اصلی مرگ و میر در ایران است که هر سه این عوامل قابل پیشگیری است.

مهری بیان داشت: برخی بیماری ها خاموش هستند که نیاز است فرد به صورت دوره ای بدن خود را چک و از سلامت بدن خود مطمئن شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان چناران با اشاره به سرانه پایین مصرف ماهی و پروتئین در این شهرستان افزود: مصرف ماهی در سبد غذایی خانواده باید جای بگیرد و لازم است هفته ای دو مرتبه ماهی مصرف شود و همچنین لبنیات در روز سه مرتبه استفاده شود.

وی با اشاره به رشد مراکز عرضه فست فودها در شهراظهار داشت: مصرف فست فودها و پیتزا باید کاهش یابد که مصرف آنها منجر به بیماری های مختلف از جمله سرطان می شود.

کد مطلب 1578060

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