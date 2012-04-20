فعالیت 50 عکاس بدون مجوز در شهریار/ اتحادیه عکاسان در خواب زمستانی

به گزارش خبرنگار مهر، در سال 86 اولین اتحادیه مستقل عکاسان شهرستان شهریار شکل گرفت و برغم اینکه هیئت مدیره این اتحادیه هزینه های هنگفتی از اعضا بابت کمک های نقدی و صدور کارت و تمدید جواز و عوارض سالیانه دریافت کرد، اما در چهار سال گذشته هیچ موفقیتی را کسب نکرد.

یکی از ابعاد مشهود در این زمینه این است که افراد هیئت مدیره خود را تامین نکرده اند و افزایش تعداد جواز اعضای هیئت مدیره امری مشهود و مسلم بر این ادعا است.

اساس تشکیل اتحادیه بر مبنای اتحاد گروهی از اعضای یک صنف در جهت پیشبرد اهداف این صنف تعریف شده چیزی که در اتحادیه عکاسان شهریار اثری از آن مشاهده نمی شود.

برخی از موارد انجام نشده قانونی اتحادیه

اتحادیه طبق بند 13 از قانون نظام صنفی باید نرخ سالانه خود را به مجمع بدهد تا بعد از تصویب اداره بازرگانی به واحدهای صنفی ابلاغ شود ولی متاسفانه از سال 86 تاکنون عکاسان شهریار هیچ گونه نرخی را دریافت نکرده اند و با توجه به افزایش حقوق و مالیات و تورم اقتصادی چهار سال است که عکاسان این شهرستان درگیر نرخ جدید هستند، در واقع قیمت یک عکس پرسنلی در تهران و کرج 80 هزار ریال و در شهریار 38 هزار ریال است.

برگزاری جلسات مجمع عمومی شش ماه یک بار یا سالیانه جز اساس نامه اتحادیه عکاسات است در صورتی که در چهار سال گذشته شاهد یک جلسه 10 نفره هم نبودیم و با تقاضاهای مکرر اعضا، اعضای هیئت مدیره تشکیل هرگونه جلسه را موجب اختشاش در عکاسان دانسته اند.

فعالیت 50 عکاس بدون مجوز در شهریار



160 عکاس و چاپخانه دار در شهریار فعال و جواز دریافت کرده اند و حدود 50 عکاس بدوم مجوز نیز مشغول فعالیت هستند که عدم رعایت امور صنفی در اتحادیه باعث شده تا این افراد امنیت شغلی نداشته باشند.

این در حالیست که شاهد صدور بی رویه مجوز در این زمینه هستیم به نحوی که در یک مجتمع هفت عکاس مشغول به کار هستند و نکته قابل توجه این است که در شهرستانهای اطراف شهریار مانند قدس، ملارد، رباط کریم و اسلامشهر رعایت حدود صنفی الزامی است.

هیئت مدیره گزارش عملکرد ارائه نمی دهد



هیئت مدیره اتحادیه عکاسان شهریار هیچ گونه بیلان کاری و گزارش عملکرد به اعضا ارائه نمی دهند.

تالارداران با توجه به عدم برخورد تحادیه اقدام به تاسیس عکاسی تالارها کرده اند که این مورد ورشکستگی بسیاری از عکاسان شده است چون تمامی مراسمها توسط تالار اجرا می شود و عکاسان بیکار مانده اند.

عدم بازرسی دقیق بر فعالیت فیلمبرداران و عکاسان



عدم بازرسی دقیق از سوی اتحادیه باعث ازدیاد فیلمبرداران زیرزمینی در شهرستان شده که این امر موجب بروز مسائل اخلاقی و دامنگیر شدن جامعه به معضل فساد اجتماع شده است. پخش شدن عکسها در اینترنت باعث متلاشی شدن کانون خانواده ها می شود و طلاق یکی از عوامل گسستن جامعه مدنی است.

تمامی این موارد گوشه کوچکی از بی برنامگی و کم کاری اعضای اتحادیه عکاسان شهرستان شهریار طی چهار سال گذشته است و هم اکنون با نزدیک شدن به انتخابات اتحادیه این اعضا دوباره سعی دارند بر مسند قدرت باقی بمانند و با چنگ و دندان آن رابه هر قیمتی شده حفظ کنند.

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گزارش: مهشید رضایی نوری

