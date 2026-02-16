سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در بودجه ۱۴۰۵ به ۴۷۵ همت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مجتبی یوسفی با اشاره به جلسه امروز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه کمیسیون تلفیق درباره بررسی مواد ارجاعی لایحه بودجه از صحن علنی به این کمیسیون، ضمن تاکید بر دغدغه نمایندگان درباره مسائل جوانان و اجرای قوانین مرتبط با حمایت از خانواده، گفت: پس از ارجاع این موضوع از صحن علنی به کمیسیون تلفیق و با توجه به تأکید نمایندگان بر ضرورت تقویت منابع حمایتی در این بخش، در مجموع اعتباری بالغ بر ۴۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری اختصاص پیدا کرد.

نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس افزود: همچنین کمیسیون با اختصاص ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام اشتغال با محوریت کسب‌وکارهای خرد و خانگی در بودجه سال ۱۴۰۵ موافقت کرد. این اقدامات در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام شده و تلاش شد منابع به گونه‌ای تقویت شود که پاسخگوی نیاز متقاضیان باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ تاکید کرد: با احتساب این ارقام، مجموع منابع پیش‌بینی‌شده برای این بخش به ۶۰۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

وی با اشاره به افزایش سقف منابع وام ازدواج تصریح کرد: منابع این بخش به دلیل وجود صف گسترده متقاضیان افزایش یافته است، چرا که در حال حاضر حدود یک میلیون نفر در نوبت دریافت وام ازدواج و فرزندآوری قرار دارند و لازم بود برای کاهش این صف، سقف منابع تقویت شود.

یوسفی خاطرنشان کرد: مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۵ توجه ویژه‌ای به دغدغه‌های معیشتی و اجتماعی جوانان داشته و تلاش کرده است با افزایش منابع تسهیلات قرض‌الحسنه، هم اجرای قانون جمعیت را تقویت کند و هم بخشی از مشکلات جوانان در مسیر ازدواج و اشتغال را کاهش دهد.

گفتنی است؛ منابع تسهیلات قرض‌الحسنه برای وام ازدواج و فرزندآوری در گزارش قبلی کمیسیون به صحن، ۳۷۵ همت بود که براساس مصوبه تازه این کمیسیون، این منابع افزایش پیدا کرد.