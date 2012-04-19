به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان کشورمان امروز میهمان ویژه هیئت فوتبال استان قم و باشگاه صبا است که به منظور شناسایی استعدادهای فوتبال استان قم و بنا بر دعوت صورت گرفته از وی، در قم حضور خواهد یافت.



اکبر محمدی در راه آماده سازی تیمش برای حضوری قوی در مسابقات فوتبال قهرمانی رده سنی جوانان آسیا که امسال برگزار می‌شود، قصد دارد بهترین‌های فوتبال کشورمان را در رده سنی جوانان شناسایی کرده و تیمی مقتدر را به مصاف حریفان بفرستد.



برگزاری اردوی استعدادیابی فوتبال جوانان در حضور سرمربی تیم ملی



از این رو امروز قرار است دو اتفاق مهم در حضور سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان کشورمان در شهر مقدس قم رخ بدهد که یکی از آنها برگزاری اردوی استعدادهای نخبه‌های فوتبال رده‌ سنی جوانان و دیگری برگزاری مسابقه حساس تیم‌های فوتبال امید صبای قم و صنعت نفت آبادان در لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاه‌های کشور خواهد بود.



صبای قم و صنعت نفت آبادان تیم‌های رده‌های هشتم و یازدهم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگا‌ه‌های کشور هستند که امروز در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم در جدالی حساس برابر یکدیگر قرار می‌گیرند.



جدال صبا و نفت از ساعت 15 امروز در مجموعه تختی قم



این دیدار در شرایطی از ساعت 15 امروز به میزبانی صبای قم برگزار می‌شود که در دیدار رفت دو تیم که در هفته ما قبل پایانی دور رفت مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد، صبای قم توانست با یک گل میزبان خود را شکست بدهد.



با این حال جدال امروز دو تیم از شرایط متفاوتی نسبت به دور رفت برخوردار است زیرا صبایی‌ها در زمان برگزاری دیدار رفت تیم یکی مانده به انتهای جدول رده بندی بودند اما همین حکایت اکنون در خصوص تیم امید صنعت نفت آبادان صدق می‌کند و البته آنها در مکان یازدهم هستند ولی خطر سقوط به لیگ دسته اول امید را شدیدا احساس می‌کنند.



در حاضر حاضر تیم فوتبال امید صبای قم با کسب 25 امتیاز از دیدارهای قبلی خود بعد از تیم‌هایی نظیر فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، فولاد خوزستان، نفت اهواز، برق شیراز، شهرداری تبریز، ذوب آهن اصفهان و گسترش فولاد تبریز در مکان هشتم جدول رده بندی ایستاده است.



این در حالی است که امیدهای صنعت نفت آبادان تا پیش از دیدار امروز خود با صبای قم تیم هشتم جدول رده بندی لیگ برتر امید، با چهار امتیاز کمتر یعنی 21 امتیاز رتبه یازدهم جدول رده بندی را در اختیار دارند که جایگاه مطمئنی نیست.