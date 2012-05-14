تبدیل نام شهرستان بینالود به طرقبه شاندیز پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان تازه تاسیس طرقبه شاندیز که با حضور امام جمعه و مسئولین این شهرستان تشکیل شد اظهارکرد: از نظر دولت و در تقسیمات کشوری نام این شهرستان بینالود است ولی با توجه به مطالبه مردمی تغییر نام این شهرستان در هیئت دولت پیگیری می شود.

فرماندار طرقبه شاندیز در این جلسه گفت: این شهرستان از ارتقاء دو بخش طرقبه و شاندیز بوجود آمده و به نظر می رسد نام آن نیز، بایستی"طرقبه شاندیز" خوانده شود و به صورت رسمی نیز از بینالود به نام مذکور تغییر پیدا کند.

علی اکبر رمضانی با اشاره استقبال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این شهرستان اظهارکرد: نیازمند تسریع در صدور مجوزهای سرمایه گذاری بویژه در بخش گردشگری هستیم.

وی با بیان اینکه این شهرستان نیازمند سرمایه گذاری در بخش زیر ساخت هاست افزود: در ایام تعطیلات بیش از پنج برابر جمعیت ساکن در شهرستان حضور پیدا می کنند و با توجه به جمعیت شناور نیازمند اعتبارات بیشتری در حوزه تامین زیر ساخت ها هستیم.

فرماندار طرقبه شاندیز در این جلسه خواستار تامین بخشی از آب شرب منطقه از طریق سد دوستی شد.

وی همچنین خواستار تسریع در تصویب طرح جامع طرقبه شاندیز، تامین اعتبار روشنایی مسیر ورودی این شهرستان و ایجاد استادیوم ورزشی در این منطقه ییلاقی شد.

رمضانی احداث مصلی نماز جمعه، تخصیص بودجه فرهنگی به شهرستان طرقبه و ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی و فعال کردن خوشه های صنعتی مبلمان را نیز در این جلسه خواستار شد.