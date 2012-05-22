فعالیت 600 متخصص پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی/ کمبود نیروهای تخصصی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوش سرور عصر سه شنبه در همایش کارشناسان نیروی انسانی بیمارستانی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، افزود: مهم ترین کمبودهای نیروهای تخصصی در مراکز درمانی استان در رشته های جراحی مغز و اعصاب، جراحی عمومی، رادیولوژی و قلب است.

وی هدف از برگزاری همایش فوق را هماهنگی و آمادگی لازم جهت توزیع نیروهای متخصص فارغ التحصیل سال 91 عنوان کرد و افزود: در این همایش راهکارهای لازم جهت توزیع بهینه این نیروها ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به حضور مسئولان و کارشناسان توزیع نیروهای تخصصی دانشگاههای علوم پزشکی کشور دانشگاهها افزود: بکارگیری بهتر نیروهای متخصص فارغ التحصیل در مناطق محروم و جاهایی که نیاز بیشتری به آنها بوده از اهداف این برنامه است.

خوش سرور، ارائه راهکارهای لازم جهت ماندگاری این پزشکان و برطرف کردن مشکلات آنان را بسیار ضروری اعلام کرد و افزود: سالانه هزار و 700 متخصص در رشته های مختلف فارغ التحصیل می شوند.

مسئول توزیع نیروهای متخصص دانشگاه علوم پزشکی مازندران راهکارهای مناسب اجرای طرح پزشک خانواده را از موضوعات این همایش عنوان کرد و افزود: انتظارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در هرچه بهتر اجرا شدن این طرح و نظام ارجاع در این مراسم دو روزه بیان می شود.

وی از تفویض اختیار برخی موارد در زمینه توزیع نیروی انسانی متخصص به دانشگاهها خبر داد و افزود: صدور پایان تعهدات متخصصان ضریب کا و صدور گواهی های طرح یکماهه از نیمه دوم سال به دانشگاهها تفویض می شود.

خوش سرور، تعداد متخصصان رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی مازندران را 600 نفر اعلام و تصریح کرد: مهمترین کمبودهای نیروهای تخصصی در مراکز درمانی استان در رشته های جراحی مغز واعصاب، جراحی عمومی ، رادیولوژی و قلب است.

وی اظهار داشت : این کمبودها در مناطق محروم استان همچون گلوگاه، کلاردشت و زیرآب بیشتر محسوس است.